菲律賓通膨飆至近14年最高 央行：將採一切必要行動控制通膨

菲律賓央行周五 (4 日) 表示，在數據顯示 10 月份整體通膨率加速至近 14 年來最快之後，央行已經準備好採取一切必要貨幣政策行動，以使通膨回到目標範圍內。

據統計局公布，菲國 10 月通膨年率升至 7.7%，為 2008 年 12 月以來最高，超過 7.1% 的預測中值和前月的 6.9%，並接近央行 7.1%-7.9% 預測區間的最高值。

1-10 月平均通膨率為 5.4%，也遠超過 2%-4% 的官方全年通膨目標。

菲律賓統計局表示，剔除波動較大的食品和燃料項目的核心通膨率，也從 9 月的 5.0% 升至 5.9%，這表明價格壓力不斷擴大。

統計局局長預計，11 月通膨率「很有可能」進一步攀升，部分受到近期熱帶風暴侵襲的影響。

菲律賓央行總裁 Felipe Medalla 周四提前預告，央行將在 11 月 17 日的政策會議上將指標利率提高 75 個基點，跟隨美國聯準會的最新貨幣政策緊縮行動。

菲律賓央行今年迄今已 5 次升息，總共加息 225 個基點至 4.25%，央行表示，2022 年和 2023 年通膨前景的風險似乎傾向於上行，但在 2024 年看來大致平衡。

今年迄今為止，菲律賓披索兌美元匯率下跌了 13% 以上，是東南亞表現最差的貨幣。