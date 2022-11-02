〈美股早盤〉小非農報告曝就業市場穩健 市場靜待Fed利率決議 主要指數開低

有「小非農」之稱的美國 ADP 就業報告顯示 10 月就業市場依然強勁，加劇市場對聯準會（Fed）未來維持激進升息的擔憂，Fed 稍晚將公布最新利率決議，市場屏息以待，美股主要指數周三（2 日）開低。

截稿前，道瓊工業指數下跌逾 100 點或近 0.4%，那斯達克綜合指數跌逾 30 點或近 0.3%，標普 500 指數跌近 0.4%，費城半導體指數漲逾 1.4%。

有「小非農」之稱的美國 ADP 就業報告周三盤前出爐，美國 10 月 ADP 就業人數增加 23.9 萬人，超出預期的 18.5 萬人以及修正後前值 19.2 萬人。ADP 的報告凸顯美國就業市場依然強勁，Fed 的鷹派立場，儘管先前製造業數據顯示經濟已出現放緩跡象。

數據公布後，美股三大指數期貨小幅走低，其中道指期貨、標普 500 指數期貨均跌逾 0.1%，美國公債殖利率則在 4% 水準徘徊變化不大，而美元指數報 111.16，日元走強，這一跡象表明交易員預估 Fed 收緊貨幣政策對日元的影響不大。

Fed 即將於稍晚公布 11 月利率會議決策，交易員正在權衡好壞參半的經濟數據，預料 Fed 將連續第四次升息 3 碼（75 個基點）。歐洲央行（ECB）上周已連續第二次升息，外界估英國央行（BOE）也準備在本周升息。

市場目前對 Fed 升息 3 碼幾乎沒有懸念，趨向 Fed 將在 12 月小幅升息 2 碼（50 個基點），但關鍵是 Fed 主席鮑爾在記者會上的發言。

摩根大通預估鮑爾在記者會上仍將維持強硬的升息言論，但會保留 12 月與明年升息的可選擇權（不把話說死）同時強調通膨上行的風險。即便鮑爾在記者會上放鷹，也會暗示將放慢升息步伐，預料將減輕對股市的衝擊。

此外，有鑑於債市已經預料到這種情況，因此預估美國公債殖利率不會大幅波動，股市不至於面臨「熔斷」風險，而在該情形下預料標普 500 指數表現介在 - 1% 到 + 0.5% 之間。

其他消息方面，俄羅斯將恢復參與黑海穀物倡議（Black Sea Grain Initiative），原因是烏克蘭已向俄方保證不會透過該人道主義的海上走廊用於軍事用途。消息一出後小麥期貨應聲一度暴跌逾 6%，扭轉前兩天交易日的漲勢。

截至台北時間周三（2 日）21 時許：

標普 500 指數線圖 (圖：鉅亨網)

焦點個股：

蘋果 (AAPL-US) 早盤下跌 0.52%，至每股 149.87 美元

外媒 Business Insider 援引三名知情人士消息報導，蘋果已幾乎暫停了所有的招聘活動，直至明年 9 月。據悉，蘋果各部門員工已被告知公司在未來幾個月內不會招聘新員工，可能要等到本會計年度結束，即 2023 年 9 月。其中一名知情人士表示，此次招聘凍結影響到公司內部全體員工。

超微 (AMD-US) 早盤上漲 4.68%，至每股 62.45 美元

超微 (AMD) 上季財報優於預期，營收年曾 29% 至 55.7 億美元，優於分析師預估的 56 億美元，經調整後每股獲利報 0.67 美元，低於分析師預期的 0.65 美元。該公司執行長蘇姿丰承諾對支出謹慎，贏得市場青睞。

Airbnb(ABNB-US) 早盤下跌 5.55%，至每股 102.99 美元

旅宿平台 Airbnb 第三季財報表現亮眼，營收年增 29% 至 29 億美元，淨利年增逾 4 成達 12 億美元，調整後 EBITDA 年增 32% 至 15 億美元，均創下新高，但本季營收展望未達預期，且預訂量成長估較上季略微放緩，拖累股價走跌。

今日關鍵經濟數據：

美國 10 月 ADP 就業人數報 23.9 萬，預期 19.5 萬，前值 19.2 萬

華爾街分析：

巴克萊表示，股市要延續當前漲勢，取決於美聯儲 Fed 落實「政策轉向的說法」，弱化鷹派立場，該機構認為市場對此的樂觀情緒並不妥當。

Emmanuel Cau 等巴克萊策略師撰文稱，股市近期上漲後，其風險 / 回報的吸引力下降。貨幣政策收緊會衝擊經濟，盈利增長預期仍然需要重設，股票相比債券的估值不具有吸引力，仍然存在股市投資者完全投降的威脅。

Man Group 執行長 Luke Ellis 表示，只要 Fed 試圖將通膨率拉回 2% 的目標，美國經濟衰退就「不可避免」。Ellis 預估，明年美國通膨率將降至 3.5% - 4%，這將給 Fed 一個暫停升息的「藉口」。

不過他表示：「我認為他們推進緊縮政策的時間將超過人們的預期。隨著通膨回落，你可能會看到他們鬆開刹車，但在某個時刻，美國將陷入衰退，這在某種程度上是不可避免的。」