〈財報〉肯德基和Taco Bell提振營收 但百勝集團獲利未達預期

百勝集團 (Yum Brands)(YUM-US) 周三 (2 日) 公布的第 3 季獲利低於分析師預期，因為美元走強對其業績造成壓力。

然而，營收高於預期，旗下肯德基和 Taco Bell 的價值導向產品在通膨飆升之下吸引消費者上門，同店銷售額成長強勁。

該公司股票在周三盤前交易中持平。

根據 Refinitiv 對分析師的調查，該公司財報與華爾街的預期相比如下：

●調整後每股獲利 1.09 美元，低於預期的 1.14 美元

●營收 16.4 億美元，高於預期的 16.2 億美元

百勝第 3 季淨利為 3.31 億美元，合每股 1.14 美元，低於去年同期的 5.28 億美元，或每股 1.75 美元。

剔除俄羅斯利潤、較低的投資收益和其他項目，這家餐飲公司每股獲利 1.09 美元。

淨銷售額成長 2% 至 16.4 億美元。

速食連鎖店一直在提高菜單價格以跟上不斷上漲的商品和勞動成本，但肯德基和 Taco Bell 的餐點仍然比內用餐廳更實惠，因為通貨膨脹迫使消費者重新考慮消費習慣，從而保持需求彈性。

該公司表示，根據 Refinitiv 的 IBES 數據，第 3 季可比銷售額成長 5%，高於分析師平均估計的成長 3.2%。

本季百勝肯德基餐廳的同店銷售額成長 7%，而 Taco Bell 的銷售額成長 6%。