研華Q4營收估季減2-5% 接單回溫明年下半年拚重返成長

工業電腦大廠研華 (2395-TW) 今 (2) 日召開法說，雖然第四季營收估季減 2-5%，但雙率可望略增，且隨接單狀況好轉，預計明年下半年起營運可望重返成長。海外布局上，研華規劃在美國加州自建區域總部，預計 2026 年完工。

研華預估，基於當前營運狀況與匯率 1 美元兌新台幣 32 元的假設，第四季營收估落在 176 億元至 182.4 億元，季減約 2-5.4%、年增 11.8-15.8%；毛利率估 37.5-39.5%、營益率 18-19.5%，則可望優於上季及去年同期。

研華表示，雖然第四季營收季減，但 10 月接單狀況已看到好轉，第三季接單 / 出貨比值 (B/B Ratio) 0.87 應是谷底。不過，因為接單跟出貨有時間差，明年上半年營運還是比較挑戰，預計下半年起重返成長；研華今年以來 BB Ratio 1.07，與往年平均 1.08 相近。

各市場展望來看，研華指出，目前中國外各地狀況持穩，中國市場因以標準品為主，經銷商過往多備庫存因應短期訂單，但受到終端需求下滑以及封控影響，目前經銷商持續調節庫存，預計 1-2 個月告一段落，但明年上半年動能還是較緩。

美國方面，研華規劃在加州自建區域總部，將有後段組裝產線及產品展示中心，主要是美國市場占整體營收達三成，且營業規模持續擴大，決定就近服務客戶，現在正在協商階段，明年可望動工、預計 2026 年完工。

歐洲方面，研華認為，需觀察能源價格高漲的狀況，是否衝擊後續消費、商業活動以及供應鏈；新興地區成長幅度較大，不論是醫療等新應用陸續發酵，或是政府案子開出，都帶來不錯的動能；另外，韓國電子大廠三星將製造重心轉往越南，也帶動不少智慧製造的需求。

併購策略上，研華持續專注在兩大方向，一個是未來以公開發行公司為主，另一則是跟國外創投合作，投資研華過往較難接觸的歐美公司；併購標的除了工業電腦同業外，會以通訊連結領域為主。