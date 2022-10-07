研華9月BB值再下滑 後續出貨恐放緩

工業電腦大廠研華 (2395-TW) 受到中國訂單狀況持續疲弱、歐美暑期長假等因素，9 月接單 / 出貨比值 (B/B Ratio) 降至 0.73，已經連續三個月低於 1.1 以下，明年上半年出貨恐因此放緩。

研華表示，目前北美及歐洲市場終端需求保持動能，但中國市場受經銷商庫存調節及需求放緩，接單狀況持續疲弱，內部已啟動因應計畫，加強對訂單掌握並加速庫存去化。

據了解，研華內部通常以 BB Ratio 1.1 做為區分未來景氣榮枯的標準，若 BB Ratio 連續 3 個月小於 1.1，則代表半年後的市場需求轉弱，而研華 7 月 BB Ratio 1.05， 8 月則為 0.96，主要是受到歐美暑假影響，但 9 月並未如預期回升，反而進一步下滑。

研華認為，受到受全球高通膨與總體景氣下行影響，供應鏈方面物料短缺平緩、海運運輸時間改善，客戶開始調整真正需求以平衡供需，累計公司前 9 月 BB Ratio 為 1.08。

研華董事長劉克振就指出， BB Ratio 回到比較低是正常情況，他認為，客戶之前下長單，一半以上不一定是實際需求，而是因為供應鏈缺料、交期拉長，客戶才下長單搶貨，但隨著料況好轉，客戶下長單的意願自然下滑，也反應在接單狀況上。