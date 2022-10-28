出口疲弱 主計總處下修Q3 GDP至4.1% 全年仍有望保3

通膨與升息壓力衝擊，加上出口表現不佳，主計總處今 (28) 日下修第 3 季 GDP 年增幅至 4.1%，較 8 月預估值 4.71% 減少 0.61 個百分點，預估第 4 季 GDP 還可能持續下修，但在邊境解封、內需消費挹注下，今年全年 GDP 年增幅仍有 3.6%，「保 3」有望。

主計總處表示，下修第 3 季 GDP 關鍵在於我出口表現疲弱，低於預期，但在市場對與疫情共存接受度提高，帶動內需消費市場明顯回溫，包括零售與餐飲第 3 季營業額分別各有 12.41%、47.16% 的年增幅，加上邊境解封，國人出國人次增加，估算國人海外消費支出成長約 2 倍。

主計總處指出，估計第 3 季民間消費年增幅約 7.49%，較預測數增加 1 個百分點；對經濟成長率的貢獻約 3.24 個百分點，創進 18 年來新高。

主計總處在 8 月時預測第 3 季 GDP 年增幅約 4.71%，全年 GDP 年增幅約 3.76%，但因第 3 季出口表現低於預期，導致第 3 季 GDP 年增率也跟著下修。

主計總處專委吳佩璇說，在第 4 季 GDP 預估值維持 3.53% 的前提下，預估全年 GDP 成長率將下修至 3.6%，較 IMF(國際貨幣基金組織) 等機構預測值高，已是連續 4 年優於全球經濟成長率。