〈中經院經濟預測〉新台幣貶破32元 加劇通膨與資本流出壓力

新台幣貶值壓力未解，新台幣兌美元匯率已經貶破 32 元關卡，對此，中經院院長張傳章認為，新台幣持續貶值對我經濟恐造成「二害一利」，包括輸入性通膨與資本流出壓力都將增加，但對出口商而言則相對有利。

新台幣持續貶值，19 日匯率更摜破 32 元關卡，外界將原因歸咎是我中央銀行佛系升息，導致台美利差擴大所致，對此央行總裁楊金龍昨 (19) 日赴三三會演講時重申，新台幣貶值主因是外資賣股匯出資金所致，而非台美利差擴大的緣故。

對此，張傳章受訪時說，從客觀角度來說，外資匯出不單與股市有關，利差也是外資決定資金是否繼續停泊在市場的考量原因，而利差擴大導致新台幣大幅貶值，也將造成輸入性通膨與資本流出的壓力持續增加。

張傳章表示，目前看來強勢美元暫時沒有停止的現象，但比起韓元、日元等亞幣，新台幣貶值幅度不算最大，基於資產配置、股市投報率等因素考量，研判短期外資仍有持續匯出的壓力。

根據中經院今 (20) 日出爐的經濟預測報告，受到通膨、聯準會強勢升息影響，帶動美元獨強，預期新台幣將呈現逐季走貶趨勢，新台幣兌美元全年平均匯價約 29.84 元，較去 (2021) 年平均匯價約 28.02 元，貶值約 6.5%。