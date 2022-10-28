聯詠Q3獲利年減65% EPS 7.07元探七季新低

驅動 IC 大廠聯詠 (3034-TW) 今 (28) 日公布第三季財報，受面板景氣急凍，加上驅動 IC 價格修正，稅後純益僅 43.05 億元，季減 49.28%，年減 64.92%，每股稅後純益 7.07 元，探 7 季來新低，不過前三季仍達 39.32 元，大賺近四個股本。

對比財測與實際數字，聯詠原預估第三季營收 191-203 億元，實際達 195.64 億元，約莫財測中位數，毛利率原預計 42-44%，實際則以 42.65% 低空飛過，營益率原預期可達 23-25%，實際僅 21.75%，低於財測區間。

聯詠第三季營收 195.64 億元，季減 37.82%，年減 48.99%，毛利率 42.65%，季減 4.97 個百分點，年減 9.29 個百分點，營益率 21.75%，季減 9.99 個百分點，年減 17.68 個百分點，稅後純益 43.05 億元，季減 49.28%，年減 64.92%，每股稅後純益 7.07 元。

聯詠前三季營收 875.37 億元，年減 11.43%，毛利率 47.81%，年減 1.36 個百分點，營益率 31.44%，年減 3.29 個百分點，稅後純益 239.28 億元，年減 14.35%，每股稅後純益 39.32 元。

展望後市，由於全球通膨問題嚴峻，加上美國不斷升息，面板景氣尚未落底，市場預估相關供應鏈第四季營運恐持續低迷，也恐持續面臨價格壓力，預期明年待庫存消化完畢後，營運才有機會回升。