〈中經院經濟預測〉中經院連兩季下修經濟成長率 全年GDP估3.28%

升息與通膨壓力衝擊經濟成長，中經院今 (20) 日下修台灣今年經濟成長率至 3.28%，連續兩季下修經濟成長率，但全年 GDP 仍可「保 3」，新台幣兌美元匯率全年均價估約 29.84 元，較去年貶值約 6.5%。

中經院表示，受到主要國家通膨壓力升溫與貨幣政策緊縮影響，導致全球經濟成長下行風險升溫，因此將今年經濟成長率預估值從第 3 季的 3.56% 下修至 3.28%，儘管經濟成長率下滑，但經濟成長率預估將連續 4 年維持在 3% 以上。

中經院指出，今年經濟成長模式將呈現內溫外平，其中國內需求貢獻 2.80 個百分點，包括民間消費與固定資本形成將分別貢獻 1.48、1.40 個百分點，是內需經濟主要支撐。在國外淨需求部分，受國際經濟趨緩影響，導致商品需求減弱，估算貢獻約 0.48 個百分點。

中經院表示，今年的經濟成長模式呈現「內溫外平」，到了明年則轉為「內外皆平」，經濟成長力道主要由民間消費支撐，預估今年民間消費年增率約 3.31%，對經濟成長率貢獻 1.48 個百分點，明年有望進一步攀升，預估年增率約 4.69%，對經濟成長率貢獻約 2.10 個百分點。

在通膨部分，受俄烏戰爭衝擊能源與糧食價格，目前市場物價仍處於高檔震盪，預估國內今年 WPI 年增率將突破兩位數來到 12.79%，CPI 年增率約 3.02%，較去 (2021) 年的 1.97% 差距 1.05 個百分點。

受到通膨、聯準會強勢升息影響，帶動美元獨強，預期新台幣將呈現逐季走貶趨勢，新台幣兌美元全年平均匯價約 29.84 元，較去 (2021) 年平均匯價約 28.02 元，貶值約 6.5%。

此外，隨著疫情管制鬆綁，經濟活動漸趨正常化，使得國內勞動市場不再惡化，預估今年國內失業率可望持續改善，全年平均失業率約 3.7%，較去年的 3.95%，下降約 0.25 個百分點。