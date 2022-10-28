〈陸港盤後〉美國將與盟邦達成晶片生產設備協議 A股三大指數全倒

中國 A 股三大指數周五（28 日）收盤全倒，跌幅皆超過 2%，滬指更寫下六個月新低，原因是美國將與盟友達成協議，限制晶片生產設備輸中。

滬指周五收盤大跌 2.25% 報 2,915.93 點，為 4 月 27 日以來最低點，深成指驟跌 3.24% 報 10,401.84 點，創業板指重挫 3.71% 報 2,250.51 點；兩市成交額合計人民幣 9,097 億元，「北向資金」淨賣出 20.32 億元。

農業族群領跌，化工、鋼鐵、汽車、建材、燃氣、有色、電力、地產、食品飲料等類股大幅走低。

香港恒生指數收盤大跌 3.66%，恒生科技指數下殺 5.56%。

負責工業和安全的美國商務部副部長 Alan Estevez 周四（27 日）說，預計近期將與全球盟邦達成協議，限制向中國出口半導體生產設備。

Estevez 說：「我們預料短期內將達成協議」，在多國管制方面取得進展。若此事成局，將擴大美國限制中方取得先進半導體技術的成效。

美國總統拜登周四也表示，強化本土晶片生產，已讓中國領導人習近平感到擔憂，此舉也有助降低美國消費者買車、洗衣機、手機等成本。

中共「二十大」開會結果令人失望，也導致本周中國、香港股市賣壓出籠。

華鑫證券分析師 Yan Kaiwen 說，市場仍面臨下行壓力，原因包括「二十大」令人失望、消費疲弱、工業企業利潤低迷，以及零星疫情爆發。

彭博最新調查顯示，經濟學家預估，直到 2024 年，中國每年經濟成長都不到 5%。經濟學家對今年成長率的預測，從 3.4% 下修至 3.3%，明年從 5.1% 下調至 4.9%，2024 年從 5% 調降至 4.8%。