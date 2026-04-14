AI供應鏈與移動紅利發威 CRIF：250中型集團總資產衝2.9兆破紀錄 績效首超大集團

鉅亨網記者張韶雯 台北 2026-04-14 15:01

據中華徵信所 (CRIF) 最新「2026 年版台灣中型集團企業研究」調查，台灣中型集團展現驚人成長動能，資產總額攀升至 2 兆 8925 億元，營收總額達 1 兆 8042 億元，連同稅後淨利及投資家數同步刷新歷史紀錄 。在 AI 供應鏈浪潮與跨境移動紅利帶動下，中型集團的營收成長率與資產績效表現已全面超越大型集團，成為國際供應鏈中不可或缺的靈活新銳 。

AI供應鏈與移動紅利發威 CRIF：250中型集團總資產衝2.9兆破紀錄 超車大集團。（圖:shutterstock）

2024 年全球經濟持穩，台灣在 5.27% 的經濟成長支撐下，帶動中型集團經營績效走向巔峰 。數據顯示，中型集團投資家數連續兩年突破 4000 家大關，2024 年營收成長率達 13.54%，遠高於前一年度的負成長；稅後淨利總額來到 1426 億元，年增率達 29.12% 。

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CRIF 指出，相較於大型集團倚靠規模經濟，中型集團憑藉資產配置靈活與快速應變市場的特性，在資產周轉率與 ROA（資產報酬率）表現尤為突出 。這種「高周轉、高效能」的特質，使其在面對地緣政治衝突時，能迅速將趨勢紅利轉化為實質獲利 。

在海外投資方面，中型集團擴張節奏強勁，近五年海外投資家數年均複合成長率達 3.81% 。其中，美加墨、中國大陸與東協為三大關鍵區域：

東協市場： 營收暴發成長近 6 成，尤以菲律賓表現最狂，近三年獲利擴增 8 倍，越南稅後成長率也達 96.04% 。

美加墨區域： 營收總額十年複合成長率高達 9.61%，顯示企業積極切入 AI 與能源戰略共生圈，佈局終端市場 。

中國大陸： 雖然投資力道略有調整，但 2024 年純益率 4.61% 創下十年新高，顯示中型集團在激烈競爭中仍具獲利支撐力 。