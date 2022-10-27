滙豐：聯準會明年Q1後將暫停升息 估日元年底回升至142

為打擊通膨聯準會鷹派作風引發市場震盪，滙豐銀行認為，聯準會的升息步伐可望在明 (2023) 年第 1 季後開始放緩，而持續貶值的日元貶勢可望暫時稍緩，預估日元兌美元可望在今年底回升至 142。

滙豐環球私人銀行及財富管理亞洲區首席投資總監范卓雲指出，預期聯準會 11 月將再升息 75 個基點 (1 個基點為 0.01 個百分點)，12 月升息幅度將降為 50 個基點，合計到今年底聯準會將再升息 5 碼。

范卓雲表示，預期到明年 2 月聯準會升息將降至 25 個基點，屆時聯邦基準利率來到 4.625% 新高點後，預期將按兵不動，暫緩持續升息的步伐。

范卓雲指出，受聯準會升息、避險需求與地緣政治等因素，看好美元仍將維持強勢格局，加上時序邁入冬季，歐洲可能面臨能源與經濟衰退危機，屆時將使歐元與英鎊持續承壓。

展望後市，滙豐銀行預測，明年全球經濟不會出現全面衰退，但全球國內生產總值 (GDP) 將從今 (2022) 年的 2.9% 成長率放緩，明年將下降至 1.8%，預料歐元區及英國將於今年第 4 季步入經濟衰退期。

滙豐銀行預期，全球通膨盡顯頑固，全球平均消費物價指數將從 2022 年的 8.4% 高位稍微放緩至 2023 年的 6.6%，因此主要央行明年降息的機會減低。

范卓雲表示，全球經濟周期可能在明年上半年觸底，美國利率預期將在明年第 1 季見頂，當公司盈利下調週期也見底，全球承險意欲改善，就是增加整體股票配置的時機。

在資產配置部分，滙豐認為在未來 6 個月，全球股票配置比重將稍微下降，更嚴格篩選地區和板塊配置，以緩減通膨和衰退風險，目前股票市場估值已反映美國經濟溫和衰退風險。

范卓雲指出，與歐洲比較，美國經濟仍相對強韌，因此偏高配置美國股票，偏好具備議價能力和優質盈利的行業領導者，減持歐元區及英國股票。

范卓雲補充，未來將繼續提高比重配置避險基金，看好已開發市場宏觀和多元策略避險基金，因為這些基金具備有利條件和採取動態投資策略。