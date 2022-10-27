9月東南亞新車銷售年增33% 連續12個月呈正成長

《日本經濟新聞》周四 (27 日) 報導，東南亞 6 個主要國家的 2022 年 9 月新車銷售台數年增 33% 至 31 萬 765 輛，連續 12 個月優於去年同期，和疫情前的 2019 年 9 月相比也高出 8%。該數字是從各國汽車業界團體等所發布的新車銷售數據而來。

2022 年 9 月，東南亞最大新車市場、印尼的新車銷售台數年增 19% 至 9 萬 9986 輛，寫下 2022 年的單月新高紀錄。主要原因很可能和部分車種的稅金減免措施在 9 月底時結束有關，而促使當地消費者搶在 9 月購買新車。

有亞洲底特律之稱的泰國，9 月新車銷售台數年增 16% 至 7 萬 4150 輛。其中，占整體新車銷售台數 7 成的商用車年增 31%，表現暢旺；而在乘用車方面，則較去年同期減少 9%。一般認為，泰國新車市場市占龍頭的豐田汽車，很可能受到雨季尾聲時、因大雨所造成的各地洪水災情波及。

2022 年 1 到 9 月期間，包括印尼、泰國、馬來西亞、越南、菲律賓、新加坡，這 6 個東南亞主要國家的新車銷售台數較去年同期成長 30% 至 248 萬輛左右；而和 2019 年 1 到 9 月期間相比，則是少了 3%。依照目前的新車銷售水準來看，推估 2022 年全年新車銷售台數將超過 300 萬輛、是近 3 年來首見。