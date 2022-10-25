豐田全新電動車bZ3 近日在中國上市

豐田汽車周一 (24 日) 宣布，旗下電動車專用新品牌「TOYOTA bZ」的全新轎式車款「bZ3」將於近日在中國上市。bZ3 由豐田和中國電動車大廠比亞迪 (002594-CN) 共同開發，也是豐田首款轎式電動車，要透過更齊全的產品線來擴展中國市場。

據《日本經濟新聞》周一報導，bZ3 在中國市場的生產及銷售，是交由合資公司的一汽豐田負責，該款車在天津工廠進行組裝，於中國市場銷售。目前售價、詳細上市日期、生產量目標等尚未定案。

豐田表示 bZ3 在電池充飽的情況下，最遠可行駛超過 600 公里，和較早推出的休旅款電動車 bZ4X 表現相當。

豐田在中國市場的銷售主力除了汽油車款之外，還包括油電車；不過電動車在整體銷量的比重還微乎其微。去 (2021) 年豐田在中國市場共賣出 194 萬輛新車、創下歷史新高，而其中電動車只有 5000 輛左右。

豐田目標在 2030 年，電動車的全球銷量要達到 350 萬輛。該公司原先在 2021 年 5 月宣布，2030 年的燃料電池車 (FCV) 和電動車的全球銷量要達到 200 萬輛；不過後來因為以中國為主的電動車需求量急遽擴大，豐田才上修電動車銷量。

bZ3 是豐田首款採用比亞迪製車用電池的電動車。較早推出的 bZ4X 則是使用豐田和 Panasonic 共同設立的 Prime Planet Energy & Solutions(簡稱 PPES)、或是中國寧德時代 (300750-CN) 所生產的車用電池。

豐田先前已表示，打算 2030 年之前為電動車用電池砸下 2 兆日圓，以確保電池供應。該公司在 2022 年 8 月底宣布，為了車用電池增產，要在日本、美國兩地最高投資約 7300 億日元，另外豐田也運用自身和寧德時代、比亞迪等企業之間的合作關係，以確保車用電池供應無虞。