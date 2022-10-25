〈台股盤前要聞〉證券劃撥存款大減、聯發科法說聚焦三情境 今日必看財經新聞

關注台股盤前要聞重點，台股大跌重挫散戶信心，9 月證券劃撥存款餘額大減 1608 億元，減幅創史上次高；聯發科將在周五召開法說會，外資列出可能釋出的三種情境，其中認為最有可能的是第四季營收季減幅達 1 成內，機率 50%，評等與目標價皆維持 800 元。以下是今 (25) 日必看重要財經新聞。

台股大跌 9 月證券劃撥存款餘額大減 1608 億元 減幅史上次高

台股大跌重挫散戶信心，根據中央銀行昨 (24) 日公布金融概況，9 月證券劃撥存款餘額大減 1608 億元，減幅創史上次高，顯示空頭氛圍衝擊散戶信心；而在強勢美元效應下，帶動外匯存款餘額飆破 8 兆元關卡，創歷史新高。閱讀全文...

聯發科法說前 外資點出三情境 目標價維持 800 元

聯發科 (2454-TW) 將在周五召開法說會，外資昨 (24) 日列出法說會可能釋出的三種情境，當中認為最有可能的是，聯發科第四季營收能季減 1 成內，機率 50%，且因與高通 (QCOM-US) 定價策略差異，毛利率有機會優於預期，評等與目標價皆維持 800 元。閱讀全文...

中鋼 9 月轉虧稅前虧損 14 億元 兩年多來首見單月虧損

中鋼 (2002-TW) 昨 (24) 日公告 9 月自結損益，受到鋼價走疲、成本高漲影響，稅前虧損 14.1 億元，均較前月及去年同期轉虧，也是自 2020 年 7 月以後，首度再次見到單月虧損，每股稅前虧損約 0.09 元。閱讀全文...

全球經濟放緩 9 月製造業生產指數 133.98 終結連 31 紅

經濟部統計處昨 (24) 日公布 9 月工業及製造業生產指數，反映全球經濟成長放緩、終端產品需求下滑，加上產業鏈進行庫存調整影響，單月製造業生產指數達 133.98，月減 6.18%、年減 4.83%，終結連 31 紅，不過第三季指數 138.15，維持正成長，小幅年增 0.03%，為連 13 季正成長，前三季指數則達 136.07，年增 3.38%。閱讀全文...

台股禁空令首日強彈 史上前四次限空成績總體檢

昨 (24) 日為金管會祭出「有條件」禁空令首日，共有 152 檔個股禁止盤下放空，適逢遇到美國聯準會放鴿、美股大漲，台股也順勢強彈；若攤開台股史上的前四次限空，除了 2008 年金融海嘯那次，全面禁空後一月、後一季都還續跌，其餘三次的限空令都有效擊退空頭，起到護盤效果。閱讀全文...

聯電發新股留才 董總三人獲配股票市值破億元

晶圓代工廠聯電 (2303-TW)(TSM-US) 今年 9 月發放第一批限制員工權利新股，其中董事長洪嘉聰、共同總經理簡山傑及王石分別獲得 3300 張股票，以 9 月股價均價 38.98 元估算，換算市值 1.28 億元。閱讀全文...

鋰電池回收成趨勢 2030 年全球市場規模將逾 1TWh

研調機構 TrendForce 昨 (24) 日表示，新能源汽車滲透率快速提升，刺激全球動力電池裝機量逐年攀升，其中，磷酸鐵鋰電池近年成為來新增裝機的主流方案，未來隨著動力及儲能電池退役，預估至 2030 年全球動力及儲能電池回收規模將超過 1TWh，磷酸鐵鋰電池占比超過 58%。閱讀全文...