台股大跌 9月證券劃撥存款餘額大減1608億元 減幅史上次高

台股大跌重挫散戶信心，根據中央銀行今 (24) 日公布金融概況，9 月證券劃撥存款餘額大減 1608 億元，減幅創史上次高，顯示空頭氛圍衝擊散戶信心；而在強勢美元效應下，帶動外匯存款餘額飆破 8 兆元關卡，創歷史新高。

受資金淨匯出影響，9 月 M1B(貨幣總計數) 月減 0.17%，M2 月增 0.6%，但 M1B 與 M2 年增率則分別降至 6.58%、6.83%，其中 M1B 年增幅 6.58% 向下穿破 M2 的年增率 6.83% 出現死亡交叉，顯示市場資金動能緊縮，不利股市表現。

台股 9 月大跌 1670 點，反映散戶投資信心的證券劃撥存款餘額也跟著下滑，9 月存款餘額降至 3 兆 663 億元，較前 (8) 月大減 1608 億元，減量不僅是史上次高紀錄，也是 2007 年 12 月以來最大減量。

央行經研處副處長蔡惠美說，台股 9 月指數與日均成交量同步下降，自然人交易比重也降至 56%，創 2019 年 7 月以來新低，透露散戶心態偏向觀望居多。

在外匯存款部分，9 月外匯存款共 8 兆 3780 億元，不僅創下歷史新高，年增幅 17.8% 也創下 5 個月來最大漲幅。

蔡惠美對此表示，主要與聯準會升息帶動美元升值，不僅民眾將資金轉進美元存款，出口商也看準美元升值而出現惜售心態，在散戶、廠商同步抱美元的態勢下，進而帶動外匯存款餘額增加。



