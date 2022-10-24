中鋼9月轉虧稅前虧損14億元 兩年多來首見單月虧損

中鋼 (2002-TW) 今 (24) 日公告 9 月自結損益，受到鋼價走疲、成本高漲影響，稅前虧損 14.1 億元，均較前月及去年同期轉虧，也是自 2020 年 7 月以後，首度再次見到單月虧損，每股稅前虧損約 0.09 元，累計前 9 月稅前盈餘

中鋼 9 月營收 299.13 億元，月減 17.53%、年減 28.75%，營業淨損 36.7 億元；中鋼說明，雖然 9 月鋼鐵銷售單價較去年同期增加，但銷售數量減少且單位成本漲幅大於銷售單價漲幅，衝擊獲利表現。

中鋼第三季營收 1053.4 億元，季減 21.2%、年減 16.1%；營業淨損 9.95 億元，也較前季及去年同期轉虧；稅前盈餘 15.46 億元，季減 89.3%、年減 94.2%，每股稅前盈餘約 0.1 元。

累計中鋼前三季營收 3541.9 億元，年增 4.5%、營業利益 252.43 億元，年減 56.6%、稅前盈餘 304.48 億元，年減 50.8%，每股稅前盈餘約 1.93 元。

不過，中鋼表示，雖然全球經濟不確定性仍未消弭，但高煉鋼成本支撐國際鋼價築底態勢顯現，下游庫存也調節接近合理水位，緊抓鋼市落底後市場拐點、掌握商機，重返成長軌道。