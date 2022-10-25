FT一篇報導 台積電ADR一度下殺6%

英國《金融時報》(Financial Times) 週一 (24 日) 發布報導指出，台積電認為美國重振美國本土晶片製造終將失敗，一些分析師稱台灣在半導體市場主導地位反而讓自己更加危險，台積電 ADR 週一盤中一度下殺 6%。

美國總統拜登簽署晶片法案，將為美國半導體生產挹注超過 500 億美元政府補貼，期望晶片的未來將是美國製造，但英國《金融時報》週一發布「台積電：困迫於科技冷戰的台灣晶片業者」為題的專題指出，台灣政府和台積電都希望重心留在台灣本土，然而美方從戰略上減少美國對台灣的依賴，晶片製造轉離台灣將成必然趨勢。

該報導提到，美國眾議院議長裴洛西 (Nancy Pelosi) 先前率團訪台，蔡英文總統在台北賓館設宴款待時，座上台積電創辦人張忠謀對美方直言，美國在國內建立晶片製造的努力終將失敗，不看好台灣半導體產業移植到美國、日本等地，一位人士告訴金融時報說：「張忠謀說得相當露骨，令在場貴賓有點驚訝。」

一些分析師認為，美國對中國發動科技冷戰，致台灣處於危險境界。 (圖片：AFP)

部分分析師認為，台積電目前處於地緣政治尷尬的位置，美國對中國發動科技冷戰，致台灣處於危險境界，若中國入侵台灣，所有微晶片業製造相關產業都會受到波及。

蘭德公司 (Rand) 國安供應鏈研究所所長 Brad Martin 說：「半導體生產的獨占優勢形成不安定的因素。如果美國必須在保護自己經濟和保衛台灣之間做出選擇，其結果就很明白了。」

受《金融時報》報導拖累，台積電 ADR (TSM-US) 一度下跌 6%，尾盤跌幅有所收斂，終場收跌 3.86% 至每股 61.29 美元，換算價為 395.26 元，折溢價率為 2.13%。費半指數收漲超 0.6%，為美股四大指數漲幅最少的指數。

台積電近期也有多項利空消息。市場研調機構 Counterpoint 預估，由於 5G 智慧手機應用處理器及系統單晶片庫存 (SoC) 調整可能延續到明年，台積電明年第二季和第三季的 7 奈米及 6 奈米產能利用率恐將下探 80% 至 90%。

美國擴大晶片禁令旨在限制中國研發可能用於幫助中國軍隊的技術，並且似乎排除獲得先進製造的可能性。外媒傳出台積電現階段無法判定對壁仞科技供貨的 BR100 晶片是否在美國禁令限制範圍，為避免觸犯禁令，決定停止供貨給中國上海壁仞智能 (Biren Technology)。