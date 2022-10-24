台股禁空令首日強彈 史上前四次限空成績總體檢

今 (24) 日為金管會祭出「有條件」禁空令首日，共有 152 檔個股禁止盤下放空，適逢遇到美國聯準會放鴿、美股大漲，台股也順勢強彈；若攤開台股史上的前四次限空，除了 2008 年金融海嘯那次，全面禁空後一月、後一季都還續跌，其餘三次的限空令都有效擊退空頭，起到護盤效果。

金管會週五宣布，跌幅逾 3.5% 個股隔日不得盤下放空，據證期局統計，10/21 上市櫃股票跌幅達 3.5% 者，其中上市部分 105 檔、上櫃 47 檔，共計 152 檔今天盤下禁止放空。

台股史上實施四次禁空令，分別為 1998 年、2008 年、2015 年、2020 年。第一次是 1998 年亞洲金融風暴，平盤下不得放空實施後一個月就反彈 5.74%、後一季上 13.14%。

但 2008 年金融海嘯時，全面禁空令也煞不住跌勢，就算實施後一個月仍重挫 20.42%、後一季跌 23.94%，大盤當年一路從 9859 點崩跌到 3955 點才止血。

2015 年 8 月中國股災，連帶也重挫台股，8 月 24 日祭出平盤下禁止放空，當天仍重挫 4.84%、來到 7410 點，但實施後一月、後一季、後一年漲幅分別為 12.1%、14.4%、22.94%。

2020 年則是新冠肺炎，金管會在 3 月 19 日宣布禁空令，當時也有國安基金同步護體，不久台股就快速落底 V 轉向上，據統計，實施後一月、後一季分別漲 11.42%、24.91%，實施後一年更有高達 76.66% 的優異漲勢。