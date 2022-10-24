5G手機需求下滑 台積電7奈米製程產能利率下滑

半導體市場在 2022 年下半年步入熊市，產能由緊缺轉向過剩，對手機行業來說，5G 手機需求也在下滑，這一連串效應的後果就是台積電 (2330-TW)(TSM-US) 的 7 奈米製程產能利用率下滑。

調研機構 Counterpoint 指出，由於 5G 智慧手機的處理器及 SoC 晶片受庫存調整影響，台積電的 7 奈米以及改良版的 6 奈米製程單下滑，未來 2-3 季產能利用率將下滑到 80% 至 90% 左右。

台積電股價也因此受到影響，台北股市股價下跌新台幣 2.5 元，在美掛牌 ADR 周一 (24 日) 下跌逾 4%。

台積電也證實了這個變化，上周發布財報時提到，受智慧手機及 PC 需求疲軟以及客戶進展延期等影響，7 奈米及 6 奈米產能利用率將下滑，預計 2023 年下半年需求才會回升。

雖然台積電沒有明說，不過砍單 7 奈米及 6 奈米的大客戶一般認為都是手機晶片大客戶，而且台積電沒有提到產能利用率會下滑到多少，只表示會調整高雄 7 奈米廠的建設計畫，減少 7 奈米及 6 奈米製程資本支出。

根據台積電第 3 季財報，5 奈米製程營收占 2022 年第 3 季營收 28%，7 奈米占 26%，是台積電第二大營收主力。