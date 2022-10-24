全球經濟放緩 9月製造業生產指數133.98終結連31紅

經濟部統計處今 (24) 日公布 9 月工業及製造業生產指數，反映全球經濟成長放緩、終端產品需求下滑，加上產業鏈進行庫存調整影響，單月製造業生產指數達 133.98，月減 6.18%、年減 4.83%，終結連 31 紅，不過第三季指數 138.15，維持正成長，小幅年增 0.03%，為連 13 季正成長，前三季指數則達 136.07，年增 3.38%。

從行業別分析，統計處說，電子零組件業終結連 34 個月正成長，9 月年減 2.97%，主因是消費性電子產品需求疲弱、客戶進行庫存調整所致，不過國際品牌新機拉貨抵銷部分減幅，若進一步分析，半導體積體電路業續旺，9 月指數指數仍年增 5.93%，為連 35 紅，創下歷年同期新高。

電腦電子產品及光學製品業也受惠資料中心相關設備需求暢旺，加上缺料問題緩解，帶動伺服器、交換器、路由器及電腦設備零件等生產增加，9 月生產指數年增 20.16%，為歷年單月新高，表現最為亮眼。

觀察主要中業別，統計處說，液晶面板及其組件業、化學原材料業表現最為疲弱，9 月指數雙雙創下 2009 年 3 月以來新低，年減幅各達 55.78%、23.82%。

傳統產業同樣受終端市場消費動能偏弱，業者調降產能利用率影響，9 月化學原材料業、基本金屬業分別年減 23.82%、22.81%，此外，面對全球經濟前景保守，業者設備投資意願轉趨觀望，機械設備業也年減 4.67%，僅汽車及其零件業受惠國內車市需求熱絡、多款新車上市下，年增 7.78%。

展望未來，經濟部統計處副處長黃偉傑說，全球通膨壓力仍高、俄烏戰爭衝突未歇、中國大陸堅持清零政策，恐持續擾亂國際市場成長步調，加深全球經濟下行風險，進而牽動我國製造業生產表現，後續仍需密切關注、審慎因應，統計處預估 10 月製造業生產指數達 130.65-134.65，年減 2%-5%。