〈美股早盤〉公債殖利率回落 投資人靜待大型科技股財報 主要指數漲跌互現

美國聯準會（Fed）可能在 12 月小幅升息的消息仍在發酵，美國公債殖利率下滑，美股主要指數周一（24 日）漲跌互現。投資人靜待本周大型科技公司公布財報。

截稿前，道瓊工業指數上漲逾 200 點或近 0.7%，那斯達克綜合指數跌近 75 點或近 0.7%，標普 500 指數漲近 0.3%，費城半導體指數跌逾 1%。

儘管美國利率走向仍是投資人關鍵，但本周目光將聚焦在大型科技股的業績，這些公司事標普 500 指數主要利潤成長引擎。根據媒體收集數據顯示，科技五天王蘋果 (AAPL-US)、微軟 (MSFT-SU)、Alphabet(GOOGL-US)、亞馬遜 (AMZN-US)、臉書母公司 Meta(META-US)，可能公布三年來最大幅度的獲利萎縮。

英國執政黨保守黨黨魁競選結果出爐，由前財政大臣蘇納克（Rishi Sunak）當選新任黨魁，將接替上任僅 44 天的特拉斯（Liz Truss）出任英國首相，這也是英國史上首位亞裔首相。

中國方面，儘管中國今日公布第三季國內生產總值（GDP）成長 3.9%，高於市場預估的 3.4%，但在香港市場人民幣與中國股市仍暴跌至 2008 年全球金融危機以來新低，其中包括阿里巴巴、京東在內的美國上市中概股盤前全面走低。

法國東方匯理銀行（Credit Agricole CIB）首席中國經濟學家 Xiaojia Zhi 表示，由於市場擔心獲得新任期的中國國家主席習近平將把重點轉向國家控制方面，而非市場驅動方面，短期內市場對中國的情緒可能會保持謹慎，至於中國從清零政策退出的路徑還不清楚。

歐洲方面，歐元區 10 月採購經理人指數（PMI）持續萎縮，暗示第四季經濟衰退恐在劫難逃。

外匯方面，美國指數在交易中震盪上漲，其中日元大幅波動，有跡象顯示日本當局將在兩個交易日內再次進行干預。

截至台北時間周一（24 日）21 時許：

標普 500 日線圖。（圖片：鉅亨網）

焦點個股：

特斯拉 (TSLA-US) 早盤下跌 4.40%，至每股 205.01 美元

特斯將 Model 3 和 Model Y 在中國價格下調 9% 後，盤前股價下跌 2.5%。外媒報導指出，在特斯拉降價之際，有跡象顯示中國的需求正在走軟。另外中國電動車製造商也面臨壓力，蔚來汽車 (NIO-US) 盤前下跌逾 10%、小鵬汽車 (XPEV-US) 下跌逾 11%，理想汽車 (LI-US) 跌逾 10%。

阿里巴巴 (BABA-US) 早盤下跌 16.92%，至每股 59.97 美元

阿里巴巴盤前交易暴跌 12.3%，此前中國公布低於預期的經濟成長數據。阿里巴巴美國存託憑證價格跌至 2014 年 IPO 時的每股 68 美元水準之下。

京東 (JD-US) 早盤下跌 18.51%，至每股 34.35 美元

在中國國家主席習近平獲得第三個領導任期後，外界猜測中國科技產業將繼續受到打壓，科技股股價承壓，京東美股盤前暴跌近 16%、百度 (BIDU-US) 下跌近 13%、騰訊音樂 (TME-US) 下跌 11%。

今日關鍵經濟數據：

美國 10 月製造業 PMI 初值報 49.9，預期 51.0，前值 52.0

美國 10 月服務業 PMI 初值報 46.6，預期 49.2，前值 49.3

美國 10 月綜合 PMI 初值報 47.3，預期 49.3，前值 49.5

華爾街分析：

貝萊德國際投資策略分析師 Laura Cooper 表示，美國需求明顯放緩，不過到目前為止受 Fed 升息影響的科技業仍具韌性，未來將持續觀察是否會削弱企業獲利預期的跡象。

摩根大通總裁 Daniel Pinto 認為，美股目前仍未到底部，現在市場對上市公司明年獲利預期仍過於樂觀，包括標普 500 在內的許多市場估值仍高了一點。