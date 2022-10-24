經濟學家：美經濟恐明年第三季陷衰退 但Fed至2024年初才有望降息

Jeffries 經濟學家 Aneta Markowska 和 Thomas Simons 預期，美國經濟可能在 2023 年第三季陷入衰退，但美聯準會 (Fed) 要到 2024 年初才有望開始降息，衰退時長，且嚴重性恐怕會加劇。

經濟學家將當前 Fed 的緊縮政策與 1980 年代初前主席沃克 (Paul Volcker) 的方式進行比較，當時沃克積極提高利率，以抑制失控的通貨膨脹，但升息助長「W 型」或「雙底」衰退。

1980 年代初期，美國經濟曾出現為時僅六個月的短暫衰退，但接著在 1981 年夏季到 1982 年秋季，陷入長達 16 個月的經濟衰退。

經濟學家也擔憂，如今 Fed 太關注通膨，以至於一旦經濟顯示出更長時間的疲軟跡象，Fed 也不會迅速採取行動降息。「Fed 對經濟疲軟的反應遲鈍，這可能會延長下一次衰退並加劇其嚴重性，Fed 恐怕要到 2024 年初才會降息，即使美國經濟可能在 2023 年第三季就開始陷入衰退。」

Principal Global Investors 全球首席策略師 Seema Shah 也曾表示，如果 Fed 害怕讓通膨真正獲得控制，就可能出現 W 型衰退。他主張，Fed 必須採取一些積極的舉動，「如果太早把腳從剎車上移開，就有可能讓通膨再度竄升，1980 年代就是最明顯的例子。」

Dolan McEniry 公司創辦人 Daniel Dolan 也曾表示：「我們應該為經濟硬著陸做準備。雙底衰退的可能性已經浮現。」