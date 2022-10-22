Fed官員暗示明年應謹慎行事 將討論終點利率與何時放緩升息

美國聯準會 (Fed) 官員周五 (21 日) 重申繼續收緊政策的必要性，但也表示，接下來的討論將落在利率必須升到多高，以及何時放慢升息步調，暗示行動需更謹慎。

聖路易聯準銀行總裁布拉德 (James Bullard) 和舊金山聯準銀行總裁戴莉 (Mary Daly) 均強調，必須在通膨處在 40 年高點的情況下繼續收緊政策，但也暗示明年應更謹慎行事。

Fed 即將進入 11 月 1 日和 2 日決策會議前兩周的緘默期，兩人明確表示，希望能在 11 月會議上就調整升息步伐展開討論。

布拉德周五受訪時說：「你已經脫離零利率，達到較高的政策利率水準，一旦達到合適的水平，則可以進行微幅調整，或許會保持原狀，也或許會依照接下來的經濟數據調整更多。」

布拉德認為，有關對該何時對通膨施加下行壓力的判斷，會是接下來 2 次決策會議的辯論關鍵。

戴莉也表示，雖然現在還不是時候從大幅升息退場，但應開始討論放慢步調的計畫。「這至少是目前應該要考慮的部分，但經濟數據還沒有跟上。」她表示，隨著基準利率接近終點水平，將升息步調放慢至 2 或 1 碼是適當的。

根據 Fed 上月發布的利率點陣圖，官員們預期利率會在今年底升到 4.4%，明年達 4.6%，這代表升息步伐可能會在 12 月放慢至 2 碼，接著在明年初減至 1 碼。

然而，日前公布 9 月核心消費者物價指數 (CPI) 再創 40 年高峰後，部分央行官員暗示可能需要更高的終點利率，才能緩解物價壓力。

戴莉對此表示，對經濟給出的限制性力道有多大，必須取決於數據表現。