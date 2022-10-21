Fed傳聲筒：央行下月將升息3碼 討論在12月小幅升息

根據《華爾街日報》（WSJ）周五（21 日）報導，有「聯準會傳聲筒」之稱的記者 Nick Timiraos 撰文表示，Fed 官員預計在 11 月會議上升息 3 碼（75 個基點），屆時可能討論是否以及如何釋出 12 月小幅升息的訊號。

Timiraos 也提到，Fed 官員目前有兩派看法，一派是希望盡快放慢升息步伐，盼在明年停止升息，觀察今年升息周期對經濟放緩的影響，減少過早降息的風險，另一派則認為現在討論這些問題還為時過早，數據顯示通膨依然炙熱難平且影響層面擴大。

Timiraos 認為，有可能的解決方案是 Fed 官員在 12 月升息 2 碼（50 個基點），同時預估在明年把利率升至略高於上月預測的水準。在經歷 9 月升息後，美國聯邦基準利率已升至 3% 至 3.25% 的區間。

芝商所數據顯示，利率期貨市場投資人目前預估 Fed 將在春季前將利率提高至 5%，而上月多數 Fed 官員預估明年利率至少提高到 4.6%。

報導指出，如果官員考慮在 12 月升息 2 碼，他們希望在 11 月會議後的幾周內，讓投資人為該決定做好準備，避免引發新一輪的上漲。

市場先前一度認為 Fed 會放緩升息步伐，受預期影響美股在 7、8 月反彈，然而這與央行目標相悖，因此 Fed 主席鮑爾在 8 月重寫央行年會講稿，澆熄市場轉鴿希望。

Fed 官員對政策看法不一

不過目前 Fed 官員對未來政策走向有不同看法，克里夫蘭聯準銀行總裁、今年握有聯邦公開市場委員會（FOMC）投票權的梅斯特（Loretta Mester）暗示，因為降通膨效果未見進展，傾向未來兩次會議上升息 3 碼。

費城聯準銀行總裁哈克（Patrick Harker）昨日也認為要持續升息對抗通膨，甚至預估明年利率可能遠高於 5%。

另一方面，Fed「二把手」布蘭納德（Lael Brainard）與其他官員對 11 月後升息 3 碼感到不安，暗示央行要謹慎行動。與同時芝加哥聯準銀行總裁伊凡斯（Charles Evans）擔心升息過高的風險，希望將利率穩定在一個中性水準，儘管接下來的通膨報告都不會太樂觀。

12 月升息 2 碼的擔憂

Fed 政策制定者目前面臨一系列決定：是否在 12 月小幅升息 2 碼，若如此做，要如何向公眾解釋央行是否放棄對抗通膨？最終結果很可能取決於鮑爾在尋求達成共識時的決定。

牛津經濟研究院（Oxford Economics）首席經濟學家 Kathy Bostjancic 表示，如果官員決定在 12 月升息 2 碼，他們就有理由擔心會引發另一輪股市反彈。市場一直希望看到 Fed 轉鴿，而 Fed 也須解釋升息 2 碼是一次有意義的決定。

在 12 月中旬會議之前，Fed 官員還有兩個多月的時間觀察經濟指標，其中包括就業與通膨指標，Fed 目前正密切留意雇傭成本指數 / 就業成本指數（Employment Cost Index, ECI）以衡量工人薪資狀況。