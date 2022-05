Verizon看好FWA應用 有望導入毫米波頻譜

美國電信巨頭 Verizon (VZ-US) 財務長 Matt Ellis 24 日表示,公司持續增強 C 頻譜 5G FWA 應用,未來有機會將 FWA 產品導入毫米波頻譜。

Ellis 指出,Verizon 正為 1000 多萬戶家庭提供 5G FWA,預計 2025 年 FWA 需求量將達到 5000 萬台以上。

Verizon 自今年 1 月開始在 C 頻譜導入 FWA 產品。目前 Verizon 已在 46 個市場開放 C 頻譜,預計第四季將再開放 30 個市場,目前 C 頻譜已取得 60MHz 頻寬,明年能提高至 160MHz。

Verizon 持續擴大 C 頻譜佈局,提供每秒傳輸量超過 300 Mb 的網速,現階段 Verizon 等業者都積極往 Multi-Gigabit 的網速邁進,使得 FWA 是否能支應超快網速成為一大問題。

Ellis 認為,5G 固定無線接取 (FWA) 並非 5G 發展過程的短期應急產品,Verizon 將繼續運用目前頻譜與寬頻,以確保 FWA 性能符合家用、商業客戶需求。

Ellis 表示,一定有頻譜能持續深化 FWA 的應用,預計 FWA 產品將成為與客戶長期合作的一部分。

Ellis 認為,隨著 Verizon C 頻譜服務範圍持續擴大,FWA 用戶今年成長速度持續上升,該公司第一季 FWA 新用戶達 19.4 萬人,季增 148%,年增超過 10 倍。