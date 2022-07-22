〈財報〉高通膨重擊訂戶 Verizon削減全年獲利預期

Verizon Communications Inc (VZ-US) 周五 (22 日) 調降全年獲利預期，因為這家美國無線電信商第 2 季度每月電話用戶的增幅低於預期，代表熾熱的通貨膨脹已經開始影響其業務。

在前一交易日收跌近 3% 後，該股在周五開盤前下跌 4%。其競爭對手 AT&T (T-US) 也警告一些客戶正在延後支付帳單。

包括 Verizon 和 AT&T 在內的電信公司已經提高了電信套餐價格，以緩衝更高投入成本的衝擊。Verizon 在 6 月經由額外收費的方式漲價，新價格超出其原本的高價套餐。

Verizon、AT&T 和 T-Mobile US Inc (TMUS-US) 在競爭激烈的美國電信中，一直在為客戶提供創新方案和套餐。

不斷增加的成本一直是 Verizon 擔心的問題，該公司在第 1 季曾警告，成本將飆升至高於公司預期。

CEO 維斯特伯格 (Hans Vestberg) 在財報聲明中表示，「作為市場領導者，在這個競爭非常激烈的行業中，我們決心在下半年改善我們的營運和財務業績。」

截至 6 月 30 日當季，這家無線電信商僅增加 12000 名月付行動電話用戶，遠低於 FactSet 估計的增加 15 萬 800 名。第 1 季 Verizon 流失大約 36000 名用戶。

該公司現在預計 2022 年調整後每股獲利在 5.10 美元至 5.25 美元之間，低於之前預期的 5.40 美元至 5.55 美元。