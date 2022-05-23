T-Mobile推出5G產品 與Verizon和AT&T爭搶客戶

T-Mobile (TMUS-US) 周一 (23 日) 推出一套 5G 產品，以吸引商業客戶並搶占競爭對手 Verizon (VZ-US) 和 AT&T (T-US) 的部分市占率，並已簽約客戶，包括汽車製造商、航空公司和主題公園。

T-Mobile 業務集團總裁費爾德 (Callie Field) 表示，該產品套件被稱為 5G 高級網絡解決方案，將提供三個層次，從完整的私有 5G 網絡到公共網絡共享空間。但他拒絕透露客戶姓名。

T-Mobile 擁有比 Verizon 和 AT&T 更適合 5G 的頻譜，雖然其更資深的競爭對手暫時占有主導地位，但它正試圖在獲取商業客戶方面有所作為。

它的一個客戶 SailGP 在舊金山使用 T-Mobile 的私人 5G，與 Wi-Fi 相比，滯延度下降了 50%，可以從時速 60 英里的船隻上發送即時分析。

擁有私有 5G 網絡可幫助企業避免在公共網絡上與其他人爭奪速度，並支持數據密集型應用程式。

港口、機場、倉庫和物流樞紐預計將成為私有 5G 的首批採用者，IDC 預計私有無線基礎設施收入將從 2021 年的 17 億美元到 2026 年達到 83 億美元。

費爾德表示，T-Mobile 正在與戴爾 (Dell)(DELL-US) 合作開發私有 5G 的「邊緣計算」基礎設施，但也可以與客戶選擇的供應商合作。

「邊緣計算」有助於在將其轉移到遠程伺服器之前分析收集的大量數據，如工廠車間或石油鑽井平台，從而吸引大型科技公司提供其專業知識。