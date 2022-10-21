輝瑞新冠疫苗將暴漲4倍 至每劑110至130美元

輝瑞 (PFE-US) 執行長 Angela Lukin 週四 (20 日) 表示，在美國政府當前的採購計劃到期後，輝瑞商業銷售的新冠病毒 (COVID-19) 疫苗價格將暴漲 4 倍至每劑 110 至 130 美元。

目前美國政府免費提供疫苗給所有人，不過 Lukin 預期，未來將轉變為有私人或政府保險的人，才能免費施打新冠疫苗。

由於目前對新冠肺炎疫苗的需求已經大幅下跌，市場預期製造商將不得不提升疫苗的價格，來滿足 2023 年以及未來的營收目標。

輝瑞預期，新冠疫苗的市場規模，將與每年成人流感疫苗的市場規模相似，不過，小兒科市場可能需要更長時間才能夠建立。

盧金也預估，美國政府的新冠肺炎疫苗採購，最快也要到 2023 年第一季，才會轉至民間部門。

輝瑞與其合作夥伴 BioNTech 在上月向美國食品藥物管理局 (FDA) 提出批准 5 至 11 歲兒童接種其針對新冠變種株 Omicron 的追加劑，把最新的預防技術帶入更年輕的人群，而且在未來幾天內也會向歐洲藥品管理局（EMA）提交申請。

雖然隨公眾對疫情擔憂有所緩解，對新冠疫苗的需求也逐漸減弱，但針對 Omicro 新病毒株的成人次世代疫苗仍在 9 月初推出，而一些建議施打追加劑的 FDA 顧問則希望能得到更多關於該疫苗的安全與功效數據。