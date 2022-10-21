馬斯克發豪語特斯拉市值要超越蘋果 分析師：沒那麼快

特斯拉 (Tesla) 執行長馬斯克 (Elon Musk) 日前信心滿滿表示，特斯拉市值有一天會超過蘋果 (Apple)，甚至高於蘋果和沙烏地阿美 (Saudi Aramco) 的總和，但華爾街分析師認為這一天不會那麼快到來。

特斯拉周三 (19 日) 公布第 3 季財報乏善可陳，獲利雖高於預期，但營收和毛利率均較市場預估遜色，且根據彭博彙編數據，特斯拉上季營收是從 2021 年 Q3 以來首次遜於預期，該公司對需求的保守立場也使多位分析師紛紛下修目標價。

特斯拉周四 (20 日) 下跌 6.65%，收在每股 207.28 美元。目前特斯拉平均目標價為 298 美元，較周四收盤價溢價近 44%。

摩根大通 (JPMorgan) 分析師 Ryan Brinkman 說：「我們對於估值抱持謹慎態度，尤其是在單位銷量成長預期很高的背景下，這將繼續對特斯拉明年底的目標價構成下行風險。」

特斯拉市值曾在去年 10 月突破 1 兆美元，躋身兆元市值俱樂部，目前市值約 6500 億美元。蘋果和沙烏地阿美目前市值分別約 2.3 兆美元和 2.1 兆美元。

隨著高通膨和高利率擠壓消費支出，投資人密切關注市場對非必需品和高價商品的需求，例如汽車。自從特斯拉公布遜於預期的 Q3 交車數據後，分析師和投資人正積極尋找需求受到衝擊的跡象。

對特斯拉來說，需求風險特別令人擔憂，因其高昂的估值多半取決於公司未來的成長性。目前特斯拉預估本益比為 48 倍，標普 500 指數則為 17 倍。

不過，即使特斯拉估值短期內仍受制於全球經濟動盪、供應鏈和物流瓶頸以及高漲的原物料價格，分析師仍維持對特斯拉的長期看多前景。

德意志銀行 (Deutsche Bank) 分析師 Emmanuel Rosner 便說：「雖然無法避免衰退的影響，但身處在全球經濟衰退環境下，特斯拉的成長和獲利率仍較其他產業更具彈性。」