特斯拉股價已從歷史高點腰斬 市值蒸發6416億美元

特斯拉週五 (14 日) 暴跌 7.6% 至每股 204.99 美元，其股價已自去年 11 月 4 日的歷史高位 (409.97 美元) 腰斬，市值蒸發近 6416 億美元。

美股主指週五盡墨，而估值高、風險較高的成長型股票在本輪拋售中首當其衝，特斯拉遭逢黑色星期五，眾多利空籠罩，促使其股價自去年底的歷史高位大跌 50% 。

特斯拉週五暴跌 7.6% 至每股 204.99 美元，自歷史高位重摔 50% (圖片：鉅亨)

富國銀行分析師週五以潛在需求不確定等因素為由，將特斯拉目標價從 280 美元下調至 230 美元。

分析師預計，特斯拉下週公布第三季財報時，獲利將略優於預期，但由於美元走強的不利因素，將抵消調漲車價帶來的優勢。分析師還認為，汽車業烏雲蓋頂，聯準會不斷升息，可能影響特斯拉汽車的潛在需求，拖累特斯拉的長期增長。

分析師預估特斯拉下週財報將受到美元走強不利因素影響 (圖片：AFP)

此外，特斯拉有一大堆麻煩纏身。德媒週五報導，由於技術問題，特斯拉暫停德國柏林郊外工廠的電池生產計畫，預計至少推遲到 2024 年。

特斯拉持續面對疫情封鎖、物流和供應鏈困境，導致今年第三季交車低於分析師預期。特斯拉早前公布，今年 7 月至 9 月之間，全球交車量達 34 萬 3380 輛，創下紀錄，較去年同期成長 43%。

特斯拉執行長馬斯克高調對外宣布將收購推特，爾後卻又反悔 ，接著與推特對簿公堂，也讓特斯拉投資人擔憂馬斯克專注領域過於分散，而且馬斯克可能不得不拋售特斯拉股票來支付部分購買推特的費用。