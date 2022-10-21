美陪審團裁定瑞信沒有操控外匯市場

瑞士信貸集團遭指控在 2007 年至 2013 年期間與其他銀行巨頭合謀操控外匯市場價格，紐約民事陪審團週四 (20 日) 裁定瑞信勝訴。

退休基金和其他外匯客戶集體提告瑞信等 16 家銀行，指控這些銀行交易員自 2007 年底到 2013 年期間，經常利用線上聊天室討論貨幣價格、新聞和市場謠言，合謀達成協議並操控外匯市場，包括美元、歐元、英鎊、澳元、瑞士法郎、捷克克朗等。

瑞信是這起訴訟中被點名的 16 家銀行中唯一不讓步的銀行，其他 15 家銀行已達成和解。該醜聞引發國際監管調查，導致多家銀行被處以超過 100 億美元的罰款。瑞信否認與其他銀行業巨頭串通，操控外匯交易的買賣價差，以犧牲客戶利益為代價獲利。

紐約民事陪審團週四裁定，瑞信並未與其他銀行巨頭合謀操控外匯市場價格。

瑞信週四取得官司勝訴，為該集團帶來一絲寬慰的曙光，作爲歐洲最大的銀行之一，瑞信正試圖從一系列醜聞和危機中重振旗鼓，包括去年投資 Archegos 帶來的逾 50 億美元損失。

瑞信 (CS-US) 正計劃重組，可能會出售其部分資產管理部門，吸引私募股權投資者的興趣，目前距離該集團公布方案只有幾天時間。此前該集團傳出出現財務危機、瀕臨破產，反映違約風險的信用違約交換利差 (CDS) 狂飆，市場擔憂恐成為下一個雷曼兄弟。