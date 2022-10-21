〈財報〉廣告預算縮水 Snap Q3營收成長率創上市來新低 盤後崩27%

因通膨迫使廣告商削減行銷預算，Snap(SNAP-US) 周四 (20 日) 盤後公布的第 3 季營收未達預期，營收成長率為 2017 年上市以來最低，且本季恐持續放緩，消息拖累盤後股價暴跌 27%。

Snap 透過聲明表示，平台政策變化、總體經濟阻力和競爭加劇等因素持續影響營收成長表現，且在通膨加重營運阻力和成本壓力之下，合作的廣告商正在削減行銷預算。

Snap 沒有給第 4 季財測，但警告營收成長可能會繼續放緩，因為觀察歷史表現，相較於其他季，Q4 通常更仰賴以品牌為導向的廣告收入，但近期廣告業務表現不佳。

業績遜於預期加上悲觀前景帶來壓力，拖累 Snap 盤後股價暴跌 27%，至每股 7.88 美元。該股今年迄今已跌逾 75%。

Q3(截至 9/30) 財報關鍵數據 v.s. 訪調分析師預期

營收：11.3 億美元 (年增 6%) v.s. 11.4 億美元 (Refinitiv)

(Non-GAAP)EPS：8 美分，略高於預期的小虧或損益兩平 (Refinitiv)

全球每日活躍用戶數 (DAU)：3.63 億 (年增 19%) v.s. 3.582 億 (StreetAccount)

每位用戶平均收入 (ARPU)：3.11 美元 (年減 11%)

Snap Q3 營收年增 6%，但增幅是 2017 年上市以來首度跌至個位數；每日活躍用戶數較去年同期增加 5700 萬至 3.63 億，優於市場預期，但每位用戶平均收入下滑 11% 至 3.11 美元，遜於預估。

此外，即使調整後 EPS 意外為正，淨虧損卻較去年同期暴增 4 倍至 3.6 億美元，其中包含 1.55 億美元的重組成本。

作為重大重組計畫的一環，Snap 今年 8 月宣布裁員 20%，遣散費等相關費用占了本季重組費用很大一部分。

為了壓低成本，Snap 上季也宣布放棄幾項開發計畫，包括 Pixy 自拍無人機和 Snap Originals 原創內容製作等。

Snap 表示，付費訂閱服務 Snapchat+ Q3 用戶數超過 150 萬，目前已向全球 170 多個國家或地區提供服務。Snap 在今年 6 月推出 Snapchat+，每月訂閱費用為 3.99 美元，用戶付費後可解鎖一些獨家或具有實驗性的的功能。

Snap 並宣布，董事會授權在未來 12 個月對 A 類股票執行 5 億美元的庫藏股計畫。