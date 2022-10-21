【袁志峰專欄】港股嚴重超賣，建議增加倉位

今日推介 - 中芯國際 (981), 上日收市 $15.76

1) 股市前景

受隔晚於美國上市的中概股急跌及美國 10 年期債息上升影響，周四港股繼續回調，3 大股指盤中創階段新低，龍頭科技股重挫，阿里 (9988) 創上市新低。南向資金淨買入增加至 71 億元，今月以來累積淨買入近 370 億元。港股超賣嚴重，預期短線向好，投資者可適當地增加倉位。

今天推介是中芯國際 (981) — (1) 美國早前加大管制對中國出口晶片及相關設備，中芯國際上周因此而急瀉，但近日已止跌回穩，反映負面消息已消化。(2) 今年上半年業績理想，公司收入及盈利達 37.45 億元(美元 • 下同) 及 9.61 億元，同比增 53% 及 14%。毛利率為 40.1%，同比增 13.3 個百分點。(3) 公司預期三季度收入環比增長 0%-2%，毛利率於 38%-40% 之間。(4) 現價對應 2021 年度市盈率 9.3 倍，市賬率 0.9 倍，估值吸引，建議買入，目標價 17.5 元，止損價 15.0 元。

2) 上日中港股市況總結

周四恒指低開 280 點，早段跌幅擴大至 501 點才反彈，午後冲高回落，跌幅曾收窄至 58 點，收報 16280 點，跌 231 點或 1.4%，創逾 11 年新低。成交額按日增 50% 至 1268 億元，9 月份日均成交額 928 億元。港股通南向資金淨買入 71 億元，為 7 月以來單日最大，騰訊 (700)、美團(3690) 及藥明生物 (2269) 錄得 25.4、11.7 及 3.9 億元淨買入，盈富基金 (2800) 及李寧 (2331) 錄得 2.1 及 1.6 億元淨賣出。10 月以來累積淨買入 370 億元，9 月淨買入 349 億元。

藍籌股 28 升 44 跌 1 持平。翰森製藥 (3692)、石藥集團(1093) 及長實集團 (1113) 升逾 2%，為升幅最大藍籌中生製藥 (1177)、中芯國際(981)、中石油(857) 及港交所 (388) 漲逾 1%。藥明生物 (2269) 跌逾 9%、為跌幅最大藍籌。東方海外 (316) 及中國宏橋 (1378) 跌逾 6% 及 5%。吉利汽車 (175)、百威亞太(1876) 及李寧 (2331) 跌逾 4%。碧桂園服務 (6098) 及招商銀行 (3968) 跌逾 3%。碧桂園 (2007)、農夫山泉(9633)、華潤啤酒(291) 及舜宇光學 (2382) 跌逾 2%。

恒生科指跌 2.4%，收報 3120 點，創歷史新低，成份股 13 升 17 跌。大型科技股跑輸大市，阿里 (9988) 及京東 (9618) 跌逾 3%，騰訊 (700) 跌逾 4%。網易 (9999)、快手(1024) 及百度 (9888) 跌逾 8%，為跌幅最大成份股。其次是嗶哩嗶哩 (9626) 跌逾 6%。蔚來 (9866)、小鵬汽車(9868) 及理想汽車 (2015) 跌 4%-6%。攜程 (9961) 跌逾 4%。京東健康 (6618) 漲逾 7%，為升幅最大成份股。華虹半導體 (1347) 及比亞迪電子 (285) 升逾 5% 及 4%。平安好醫生 (1833) 及金山軟件 (3888) 升逾 3%。

板塊方面，大型科技股，電動車、遊戲、航運、啤酒、教育及火電股跑輸大市，跌幅居前。心動公司 (2400) 及創夢天地 (1119) 跌逾 6%。東方海外 (316) 及太平洋航運 (2343) 跌逾 6% 及 5%。百威亞太 (1876) 及青島啤酒 (168) 跌近 5% 及 4%。新東方 (9901) 及中教控股 (839) 跌逾 4%。華潤電力 (836)、華能國際(902) 及中國電力 (2380) 跌 4%。

晶片、醫藥、線上醫療、航空及中資券商股逆市上升。中國 3 大航空股升 2 %-3%。中金公司 (3908)、中信証券(6030) 及海通證券 (6837) 升逾 1%。

周四上証指數低開 0.5%，早段跌幅曾擴大至 1.0%，午後冲高回落，最多曾倒升 0.9%，尾市回軟，收報 3035.05 點，跌 0.3%。深証成指跌 0.5%，科創 50 指數升 1.5%。滬深兩市總成交約 8000 億元 (人民幣 · 下同)，環比增加 400 億元。滬深股通北向交易淨賣出 62 億元，10 月以來累積淨賣出 267 億元，9 月淨賣出 112 億元。

3) 宏觀 / 行業訊息

中國 10 月 LPR(貸款市場報價利率) 維持不變。人行公布，一年期 LPR 利率維持 3.65 厘；5 年期以上利率維持 4.3 厘。(信報)

香港失業率連續 5 個月下降。政府統計處公布，本港今年 7 月至 9 月經季節性調整的失業率降至 3.9%，較 6 月至 8 月的 4.1%，下降 0.2 個百分點；就業不足率由 2% 降至 1.8%。(信報)

4) 個股訊息

中國移動 (941) 公布，今年首三季盈利 985.32 億元(人民幣 ‧ 下同)，按年增長 13%。期內，營運收入 7234.87 億元，按年升 11.5%；其中，通訊服務收入為 6201.37 億元，增長 8.3%。EBITDA 為 2515 億元，增長 5.9%。(信報)

中國電信 (728) 公布，截至 9 月底止首三季，股東應佔利潤 245.43 億元 (人民幣 ‧ 下同)，按年增長 5.2%。經營收入 3609.82 億元，按年增長 9.6%，其中服務收入為 3286.01 億元，按年增長 8%。EBITDA 為 1004.58 億元，按年增長 4.3%。(信報)



有關選股表現，歡迎閲覧本公司的港股模擬交易組合： www.anuesec.com/zh-HK/Page/dt-model

https://www.anuesec.com/zh-HK