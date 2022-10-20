美褐皮書：美企對經濟前景變得更加悲觀

聯準會週三 (19 日) 發布的轄區經濟調查報告「褐皮書」顯示，全美經濟活動溫和擴張，物價增長仍處於高位，面對惡化的通膨和利率走升，美國企業對經濟前景變得更加悲觀。

最新釋出的褐皮書報告反映截至 10 月 7 日聯準會轄下 12 個行政區的經濟情況。

在整體經濟活動方面，各區經濟活動整體有溫和擴張，四個地區變化不大，兩個地區需求下滑，主因是聯準會升息、通膨惡化和供應中斷引發需求放緩或疲軟。

多數地區的銀行指出，貸款量下降，部分原因是住宅房地產貸款萎縮。能源活動適度擴張，但農業報告喜憂參半，因為乾旱天氣和高投入成本仍然是一個挑戰。由於對需求疲軟擔憂日益加劇，受訪的企業聯繫人對經濟前景變得更加悲觀。



勞動力市場方面，大多地區的就業以溫和速度增長。幾個地區報告勞動力需求降溫，一些受訪者指出，由於對經濟下滑的擔憂加劇，企業不願擴大招募人才，也有零星地區提到凍結招聘。總體勞動力市場狀況仍然緊張，薪資上漲的壓力依然存在。



物價方面，受訪者認為物價壓力仍然大，房價上漲仍處於高位，不過有幾個地區的房價有所回落。一些地區通膨有所緩和，包括原物料品、燃料和貨運成本均出現下降。一些企業聯繫人表示，隨著消費者抵制，成本轉嫁變得更加困難。展望未來，市場預期物價升幅將普遍放緩。

交易員預期 11 月升息 3 碼機率高達 95% 左右 (圖片：翻攝 FedWatch)

值得一提的是，10 月的褐皮書提到 13 次衰退，而 9 月的褐皮書僅提到 10 次，在費城地區有關經濟衰退的討論提升。

聯準會即將於 11 月將召開利率政策會議，這份報告為開會前最後一份重要參考資料，根據 CME 的 FedWatch 工具顯示，交易員預期 11 月升息 3 碼機率高達 95% 左右。