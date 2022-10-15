Fed鷹王支持12月升息3碼 但終端利率無需更高

有鑑於近期通膨數據持續惡化，聯準會 (Fed) 鷹派大將、聖路易聯準銀行總裁布拉德(James Bullard) 週五 (14 日) 表態支持「前置式」(frontloading) 策略，預測聯準會 12 月可能升息 3 碼。

美國週四公布 9 月消費者物價指數 (CPI) 年增率報 8.2%，剔除食品與能源波動的 核心 CPI 年增率大幅升至 6.6%，刷新 40 年新高。

Fed 鷹王支持 12 月升息 3 碼 但終端利率無需更高 (圖片：AFP)

向來鷹派的布拉德週五受訪時表示，美國 9 月 CPI 數據顯示，通膨已變得「有害」且難以遏制，因此聯準會仍需要快速行動是有道理的。

布拉德稱，火熱的通膨數據不代表聯準會一定要將終端利率 (Terminal Rate，指升息週期的最終利率) 的預估值調升，不過，由於通膨壓力確實強化，聯準會有必要採取「前置式」策略。

根據聯準會 9 月利率會議公布的利率點狀圖顯示，聯準會預計將在 11 月會升息 3 碼、12 月升 2 碼，可能於明年 2、3 月結束升息，預估 2023 年終端利率達 4.6%。

布拉德表態道：「如果是今天 (聯準會召開會議的話)，我會支持 12 月同樣幅度的升息 (3 碼)。」但他補充道，現在預估在今年最後一次會議上的行動還為時過早。

布拉德強調未來升息路徑將視未來數據而定，儘管金融市場存在動盪，但仍有相當大的機率實現經濟軟著陸，美國可能避免經濟衰退，其言論相對聯準會近期最為鷹派。

市場認為 12 月升息 3 碼機率超過 66% (圖片：FedWatch)

根據 CME 的 FedWatch 工具顯示，交易員預測聯準會下月升息 3 碼的可能性幾乎百分百，12 月升息 3 碼機率超過 66%，明年 2 月升 1 碼的機率為 52% 左右。