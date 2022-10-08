Fed傳聲筒：非農數據公布後 11月有望再升3碼

市場高度矚目的非農就業數據強於預期，「聯準會傳聲筒」、華爾街日報記者 Nick Timiraos 週五 (7 日) 發布報導指出，這份數據讓聯準會有望在 11 月會議上再度大舉升息。

美國 9 月份新增就業人數報 26.3 萬人，超乎市場預期的 25 萬人，前值為 31.5 萬人，失業率從 8 月的 3.7% 降至 3.5%。另外平均薪資年增率較前值 5.2% 略降至 5%，市場預期為 5.1%，而平均薪資月增率持穩在 0.3% 不變，勞動參與率也維持在 62% 左右。

Fed 傳聲筒：非農數據公布後 11 月有望再升 3 碼 (圖片：翻攝 Nick Timiraos 推特)

Timiraos 週五發布報導指出，9 月穩健的就業報告使聯準會有望在下個月的會議上批准又一次大幅升息，因為聯邦公開市場委員會 (FOMC) 官員們試圖將借貸成本提高到足以讓勞動力市場疲軟，同時緩解通膨壓力。

Timiraos 指出，聯準會官員在 9 月會議就考慮今年剩餘時間要累計再升 5 碼。按此推算，聯準會可能就需要在 11 月 1 日至 2 日的會議上升息 3 碼，然後在 12 月會議上再升 2 碼。

聯準會理事華勒 (Christopher Waller) 週四表示，包括非農就業數據在內的新經濟數據都不足以動搖他或其他官員下月會議前的升息前景，因為美國通膨率遠高於聯準會 2% 的目標，建議下月升息 3 碼後討論放緩升息步伐。

Timiraos 在報導中重述聯準會官員鷹派升息言論，試圖強化聯準會下月升息 3 碼的預期。同時，華爾街多數分析師也認為，美國勞動力市場過於火熱，下月升 3 碼已成定局。

牛津經濟研究所美國經濟學家 Kathy Bostjancic 研判：「勞動力市場對聯準會來說太熱了，這使聯準會保持在一條非常激進的緊縮政策道路上，預計 11 月將再次升息 3 碼並有望在 12 月放緩至升息 2 碼。」

Berenberg Capital Markets 首席經濟學家 Mickey Levy 表示：「強勁的非農就業報告將使聯準會在 11 月升息 3 碼，特別是如果下週公布的 9 月美國消費者物價指數 (CPI) 也顯示核心通膨幾乎沒有放緩的情況下。」

根據 CME 的 FedWatch 工具顯示，聯邦基金利率期貨交易員預測下月升息 3 碼的機率從 60% 左右提高至 80% 左右。

市場預期 11 月升息 3 碼機率來到 80% 左右 (圖片：翻攝 marketwatch)

非農數據公布後，美元和美債殖利率週五攀升，金價下挫，四大指數全面血染，道瓊狂瀉逾 630 點。