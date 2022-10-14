Fed傳聲筒：CPI報告令人不安 11月很可能升3碼

《華爾街日報》首席經濟記者、有聯準會傳聲筒之稱的 Nick Timiraos 週四 (13 日) 預測，美國 9 月消費者物價指數 (CPI) 高得令人不安，聯準會很可能在下月升息 3 碼，並上調對明年升息幅度的預期。

美國週四公布 9 月消費者物價指數 (CPI) 年增率報 8.2%，剔除食品與能源波動的 核心 CPI 年增率大幅升至 6.6%，刷新 40 年新高。市場預測，火熱的通膨報告讓聯準會更有理由在 11 月持續激進升息，下月升息 3 碼的可能性超過 96%。

Timiraos 週四預測，對於聯準會而言，9 月 CPI 報告為連續第四度升息 3 碼奠定基礎。這份報告讓人們質疑聯準會 3 週前釋出的升息路線，即聯準會可能在 12 月份放緩升息步伐至 2 碼，接著明年 2 月份升 1 碼後停止升息。

Timiraos 週四發布報導中寫道：「這份通膨報告還增加了一個風險，即在下月升息 3 碼之後，聯準會官員們將推遲預期的放緩升息步伐，或者發出訊號，可能在明年初將利率提高到高於聯準會和投資人此前預期的水平。 」

聯準會已連續在三次會議將聯邦基金利率上調 3 碼，上月利率提升至 3% - 3.25% 的區間，創 2008 年初以來最高。

Timiraos 在報導中提到，一些官員已發出訊號，希望盡快放慢升息步伐，以避免造成不必要的深度衰退風險，但最新 CPI 報告可能會強化鷹派官員論點，盡快將利率升至更高水平。

交易員預測下月升息 3 碼機率幾乎百分百，明年 3 月份將利率提高到略低於 5% 的水平 (圖片：翻攝 CME)

截稿前，根據 CME 的 FedWatch 工具顯示，交易員預測聯準會下月升息 3 碼的可能性超過 98%，4 碼的機率攀升至約 2%。交易員還預計聯準會在明年 3 月份前，將把利率提高到略低於 5% 的水平，遠高於前一日預估的 4.5%。