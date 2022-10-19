MLCC龍頭村田：今年華人圈智慧型手機需求應無復甦徵兆

MLCC 全球市占龍頭、日本村田製作所 (Murata) 公司社長中島規巨表示，「中國市場的景氣狀況惡化，情勢非常嚴重」，華人圈智慧型手機需求在「今 (2022) 年內應該不會出現復甦徵兆」。

村田製作所在今年 7 月公布 4~6 月財報時曾提到，10 月之後和新冠肺炎 (COVID-19) 疫情有關的封城影響將逐漸褪去，認為華人圈的智慧型手機需求將出現回溫；不過中島規巨周二 (18 日) 接受日本經濟新聞採訪時表示「今年內應該不會出現復甦徵兆」，正在下修需求展望。

中島規巨表示，由於華人圈的需求減少，以往全球每年約 14 億至 15 億支的智慧型手機市場規模，在當前可能會落在 12 億支左右。而關於美國蘋果 (AAPL-US) 暫緩 iPhone 增產計畫的傳聞，現階段似乎沒有對村田造成太大影響。

在 MLCC 的生產方面，中島規巨表示「當前每年 1 成的增產投資會持續進行」。

此外，在有關日元急貶的問題方面，中島規巨指出，日元兌美元匯率、每貶值 1 日元，那麼合併營收將高出 110 億日元，營業利益也將高出 60 億日元；但是他也擔心，日元貶值如果走向長期化，那麼燃料等成本上漲將帶來影響，本業狀況也將難以看清。