英國央行證實啟動縮表 11月1日起出售公債

英格蘭銀行 (央行，BOE) 周二 (18 日) 證實將啟動「量化緊縮」(QT)，兩周後開始出售債券，但考量到新政府迷你預算引發的市場動盪，初期將不會出售長天期公債。

為了壓制通膨，BOE 總裁貝利 (Andrew Bailey) 今年來啟動多次升息，且債券到期後不再投入本金的措施也已維持一段時間，出售資產代表進入下一個階段，也能讓央行撤除被視為支撐政府的措施，以免影響公信力。

資產出售計畫中排除長債可視為考量實際情況後的妥協，這讓貝利得以繼續推動縮減資產負債表的計畫，也不至於危及最近透過緊急購債而穩定下來的長債市場。

新首相特拉斯和當時的財長夸騰 (Kwasi Kwarteng)9 月 23 日宣布減稅計畫，迫使部分退休金基金遭追繳保證金，並威脅到英國財政體系。此事導致英鎊兌美元一度貶到歷史新低，英國公債殖利率跳升，上任短短 38 天的夸騰丟官，BOE 也在 9 月 28 日宣布買債救市，並把原定 10 月 3 日啟動的縮表延後到 10 月 31 日。

BOE 總裁貝利在 9 月底緊急購債救市。 (圖: AFP)

接任財相的外長韓特 (Jeremy Hunt) 本周一宣布撤回幾乎所有由特拉斯政府提出的迷你預算計畫，並確保公共債務中期會降低之後，貝利也透露將啟動縮表計畫。

Evercore ISI 央行策略主管 Krishna Guha 說：「以當前市況來看，這仍是個強而有力的計畫。英國央行繼續推動大規模 QT，在英國財政風波不斷之際，不失為保持獨立性和捍衛公信力的必要舉措。」

新的出售時程

BOE 目前持有約 8400 億英鎊的公債，主要透過疫情爆發後、經濟困頓期間的刺激措施所累積。根據新規劃，BOE 將在 11 月 1 日展開縮表，避免和政府宣布修訂版財政計畫的日期衝突。

BOE 打算透過主動出售和贖回，一年收回約 800 億英鎊公債，代表每季出售金額約 100 億英鎊。

根據 BOE 周二的公告，本季的公債出售將排除長天期債券，只在短天期和中間天期的債券當中平均分配。

BOE 預估以先前宣布的相似規模和頻率銷售，先前延誤的所有部分將納入隨後的季度。出售的日期和規模，將在 10 月 20 日公布。

英國公債殖利率周二收在 4.31%，已從 BOE 上周干預的巔峰下滑將近 1 個百分點。

在 BOE 公告啟動 QT 前的數小時，英國金融時報 (FT) 曾報導該央行已決定延後縮表，但 BOE 很快就宣布該報導有誤。

另一方面， BOE 也為市場可能再次波動保留暫停出售的空間，公告中表示「將密切關注市況，會在適當的情況下納入出售債券操作當中。」