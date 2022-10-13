日本9月企業商品價格指數寫歷史新高

日本 9 月企業商品價格指數年增 9.7% 至 116.3，創下該指數自 1960 年 1 月開始統計以來的歷史新高，也大幅超越市場預測中數的年增 8.8%。

日本央行 (Bank of Japan) 周四 (13 日) 公布，日本 2022 年 9 月的企業商品價格指數 (Corporate Goods Price Index，CGPI) 報 116.3，年增 9.7%，連續 19 個月高於去年同期，也寫下新高紀錄。另外 8 月年增幅也從 9 月初公布的 9% 上修至 9.4%。

受俄羅斯侵略烏克蘭影響，電力、瓦斯等能源價格飆升，日元貶值也導致物價高漲。

以項目來看，水電瓦斯價格較去年同期上揚 38.8%，鋼鐵價格年增 26.1%，石油 / 煤炭製品年增 14.7%，化學製品年增 10.4%，飲料食品年增 6.4%。

另外在供應鏈的中游和下游類別當中，原物料和產品價格部份轉嫁給消費者情形仍存在。日本央行表示，由於遇上價格調整的時間點，此情況預料還會持續一段時間。

在全部 515 個查價品項當中，和去年相比，有 435 個品項價格上揚，有 65 個品項價格下滑。

日元計價的進口物價指數年增率達 48%，高於前月份的 43.2%。由於日元貶值，截至 9 月為止，進口物價已連續 19 個月上揚。