〈鴻海科技日〉研究院攜手國際廠商 打造台灣首顆實驗低軌通訊衛星

鴻海 (2317-TW) 研究院今 (18) 日科技日中，也展出半導體、人工智慧、量子計算、離子阱、電動車的 EVπ資安驗證平台以及低軌實驗衛星等六大創新研究內容，其中低軌衛星與國際廠商合作，打造台灣業界首顆實驗低軌通訊衛星，將作為集團發展電動車生態系的關鍵佈局。

據了解，鴻海研究院新世代通訊所與國立中央大學、創未來科技及國際廠商共同合作，並在太空中心的支持下，將成為台灣業界第一顆實驗低軌通訊衛星。衛星結合大型相位陣列天線波束傳送，及上行下行資料傳輸的全雙工通訊設計，支援 ku/ka 多頻段通訊與多模組寬頻通訊系統，可應用在多種通訊需求場景。

鴻海研究院資通安全所今年則聯合麻省理工大學 (MIT) 與北科大打造 EVπ，作為開放的 EV 資安驗證平台，模組化、開放式的硬體設計，並以開源軟體建構而成，可相容 MIH 架構，作為提供實境 EV 運作的平台，包括 V2X、CANBUS、AI 等各種車內外資安的攻防研究，都可藉由此平台完整實證。

而鴻海研究院離子阱實驗室開發的第一代離子阱核心，採用刀鋒型電極的設計，電極間距僅約兩百微米。透過精密加工，表面平整度可達數十奈米的等級，能提升離子位元的穩定性，有助於量子運算的高保真度 (fidelity) 與維持同調時間 (coherence time)。

此外，鴻海半導體研究所也秀出全球首創的光達先進光源模組；人工智慧研究所展示三大人工智慧前瞻研究成果；量子計算研究所則利用量子模擬探索二元鋰電池硫化鋰 (Li_2 S) 和三元鋰電池鋰鈷氧 (LiCoO_2) 的分子結構，還有抗漸凍症藥物依達拉奉 (Edaravone) 的結構異構物等，展示鴻海研究院的技術研發實力。