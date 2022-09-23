美國肥胖商機大 瑞銀看好禮來Mounjaro將成全球史上最暢銷減肥藥

瑞銀分析師認為，美國藥廠禮來 Eli Lilly (LLY-US) 的糖尿病和肥胖症新型療法可能成為史上最暢銷的藥物之一，令公司銷售額高於華爾街預期，因此將禮來股票評級自「中立」上調至「買進」。

由禮來公司以 Mounjaro 名義銷售的藥物 Tirzepatide 在 5 月獲得監管機構批准作為糖尿病治療藥物，雖然將其用作減肥藥的申請仍在等待核准，但瑞銀分析師 Colin Bristow 認為，華爾街對其潛在銷售額的估計已經過時，未能識別該商機的規模。

Bristow 表示：「Mounjaro 得公布銷售數據。」根據 Visible Alpha 周四發布的研究報告，分析師共識預期 Mounjaro 全球年度銷售總額巔峰在 154 億美元。Bristow 則將該數據自先前估計的 200 億美元調升至 250 億美元。

Bristow 的理論很簡單：美國每年 160 萬人尋求治療等於在美銷售額 200 億美元，這還不到美國估計的肥胖人口的 2%，且該藥使用量可能會更高，因為該藥的試驗結果強勁，具有相當有利的競爭地位，公司高層也在財報電話會議上表示需求強勁。

Bristow 認為該市場很大，就算只拿下美國市場一小部分，就代表巨大的銷售額了。

他認為 Mounjaro 可能成為世界上最暢銷的藥物之一，超過 AbbVie (ABBV-US) 製造的暢銷藥 Humira，該藥年度銷售額達 207 億美元。

禮來公司在 6 月大會上表示，接受 Mounjaro 最高劑量的患者在經過近 18 個月的治療後平均減重 22.5%。

禮來股價今年迄今上漲 12.5% 以上，遠勝大盤。S&P 500 指數同期下跌 21%。禮來周四 (22 日) 上漲 4.85%，收每股 310.87 美元，盤後續揚 1% 以上。

追蹤禮來股票的分析師中，近 70% 給予「買進」或等同買進的評級，另有 27% 建議「續抱」，僅 3% 評比「賣出」。