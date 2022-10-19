蘋果突發新品！M2版iPad Pro、第10代iPad、Apple TV 4K接連亮相

蘋果周二（18 日）官網突然暫時關閉並預告更新，完成後一連新增多項新品，包括搭載 M2 晶片的 iPad Pro、全新設計的 iPad 與新版 Apple TV 4K。蘋果 (AAPL-US) 新品突發也帶動其盤中股價上漲 1.5%，每股暫報 144.51 美元。

第 10 代 iPad

蘋果第 10 代 iPad。(圖片：蘋果官網)

第 10 代 iPad 與前代截然不同，完全是重新設計版本，最明顯的是螢幕底部的 Home 鍵不見了，取而代之的是電源鍵上的 Touch ID 感測器。

外觀方面設計的更加方正，與 iPad Air 和 iPad Pro 類似，擁有 10.9 吋的大螢幕，搭載 A14 仿生晶片，後置鏡頭搭載 1,200 萬畫素廣角相機，此外 Lightning 接口也替換成 Type-C 規格，顏色方面則有紅、黃、藍、白等不同顏色。

第 10 代 iPad 有 4 種全新配色。(圖片：蘋果官網)

第 10 代 iPad 售價為新台幣 14.900 元起（單位下同），分別有純 Wi-Fi 與 Wi-Fi + 行動網路機型，台灣正式上市時間仍未定。另外蘋果還推出第 10 代 iPad 用的巧控鍵盤雙面夾，售價為 8,790 元。

出第 10 代 iPad 用的巧控鍵盤雙面夾。(圖片：蘋果官網)



新一代 iPad Pro

搭載 M2 晶片的新一代 iPad Pro。(圖片：蘋果官網)

此次 iPad Pro 最大的變化是採用 M2 晶片，與今年早些時候推出的 MacBook Air 處理器相同，蘋果表示新一代 iPad Pro 會比上代搭載 M1 晶片 iPad Pro 的速度快 15%。後置鏡頭則搭載 1,200 萬像素的廣角與 1,000 像素的超廣角相機。充電接口方面則搭載 Thunderbolt/USB 4 支援 Type-C 規格。

另外 Apple Pencil 在新 iPad pro 上的使用方式也略有不同，當 Apple Pencil 懸浮在顯示器上方時，螢幕就能偵測到由筆尖發出的電磁訊號，距離最多可達 12 公釐，讓藝術創作者能夠更精準的繪製草圖並加快手寫與文本之間的轉換。

新一代 iPad Pro 後置鏡頭搭載 1,200 萬像素的廣角與 1,000 像素的超廣角相機。(圖片：蘋果官網)

尺寸方面，新一代 iPad Pro 分別有 11 吋 Liquid Retina 顯示器版本與 12.9 吋 Liquid Retina XDR 顯示器版本，售價分別為 27,900 與 37,900 元起，台灣正式上市時間仍未定。

Apple TV 4K

蘋果推出 Apple TV 4K 。(圖片：蘋果官網)

Apple TV 4K 搭載 A15 仿生晶片並有兩種型號，分別為 64GB 的純 Wi-Fi 版與 128GB 的 Wi-Fi + 乙太網路版。蘋果表示升級後的處理器較先前的版本快 50%，讓加載應用程式與遊戲等操作更加流暢快速。

新的串流媒體盒子新增支援 HDR10+，若所用電視支援該功能則有助提升畫質，特別是在黑暗的場景中。另外 Apple TV 4K 還配有升級過後的 Siri Remote，充電接口採用 Type-C 規格，與 iPad 等其他非蘋果產品相同，一改過去過去使用的 Lightning 充電接口。

售價方面，純 Wi-Fi 版的為 4,490 元而 Wi-Fi + 乙太網路版為 4,990 元，台灣正式上市時間仍未定。

