蘋果突發新品！M2版iPad Pro、第10代iPad、Apple TV 4K接連亮相

蘋果突發新品！M2版iPad Pro、第10代iPad、Apple TV 4K接連亮相(圖片：AFP)
蘋果突發新品！M2版iPad Pro、第10代iPad、Apple TV 4K接連亮相(圖片：AFP)

蘋果周二（18 日）官網突然暫時關閉並預告更新，完成後一連新增多項新品，包括搭載 M2 晶片的 iPad Pro、全新設計的 iPad 與新版 Apple TV 4K。蘋果 (AAPL-US) 新品突發也帶動其盤中股價上漲 1.5%，每股暫報 144.51 美元。

第 10 代 iPad
蘋果第 10 代 iPad。(圖片：蘋果官網)
蘋果第 10 代 iPad。(圖片：蘋果官網)

第 10 代 iPad 與前代截然不同，完全是重新設計版本，最明顯的是螢幕底部的 Home 鍵不見了，取而代之的是電源鍵上的 Touch ID 感測器。

外觀方面設計的更加方正，與 iPad Air 和 iPad Pro 類似，擁有 10.9 吋的大螢幕，搭載 A14 仿生晶片，後置鏡頭搭載 1,200 萬畫素廣角相機，此外 Lightning 接口也替換成 Type-C 規格，顏色方面則有紅、黃、藍、白等不同顏色。

第 10 代 iPad 有 4 種全新配色。(圖片：蘋果官網)
第 10 代 iPad 有 4 種全新配色。(圖片：蘋果官網)

第 10 代 iPad 售價為新台幣 14.900 元起（單位下同），分別有純 Wi-Fi 與 Wi-Fi + 行動網路機型，台灣正式上市時間仍未定。另外蘋果還推出第 10 代 iPad 用的巧控鍵盤雙面夾，售價為 8,790 元。

出第 10 代 iPad 用的巧控鍵盤雙面夾。(圖片：蘋果官網)
出第 10 代 iPad 用的巧控鍵盤雙面夾。(圖片：蘋果官網)

新一代 iPad Pro
搭載 M2 晶片的新一代 iPad Pro。(圖片：蘋果官網)

搭載 M2 晶片的新一代 iPad Pro。(圖片：蘋果官網)

此次 iPad Pro 最大的變化是採用 M2 晶片，與今年早些時候推出的 MacBook Air 處理器相同，蘋果表示新一代 iPad Pro 會比上代搭載 M1 晶片 iPad Pro 的速度快 15%。後置鏡頭則搭載 1,200 萬像素的廣角與 1,000 像素的超廣角相機。充電接口方面則搭載 Thunderbolt/USB 4 支援 Type-C 規格。

另外 Apple Pencil 在新 iPad pro 上的使用方式也略有不同，當 Apple Pencil 懸浮在顯示器上方時，螢幕就能偵測到由筆尖發出的電磁訊號，距離最多可達 12 公釐，讓藝術創作者能夠更精準的繪製草圖並加快手寫與文本之間的轉換。

新一代 iPad Pro 後置鏡頭搭載 1,200 萬像素的廣角與 1,000 像素的超廣角相機。(圖片：蘋果官網)
新一代 iPad Pro 後置鏡頭搭載 1,200 萬像素的廣角與 1,000 像素的超廣角相機。(圖片：蘋果官網)

尺寸方面，新一代 iPad Pro 分別有 11 吋 Liquid Retina 顯示器版本與 12.9 吋 Liquid Retina XDR 顯示器版本，售價分別為 27,900 與 37,900 元起，台灣正式上市時間仍未定。

Apple TV 4K 

蘋果推出 Apple TV 4K 。(圖片：蘋果官網)
蘋果推出 Apple TV 4K 。(圖片：蘋果官網)

Apple TV 4K 搭載 A15 仿生晶片並有兩種型號，分別為 64GB 的純 Wi-Fi 版與 128GB 的 Wi-Fi + 乙太網路版。蘋果表示升級後的處理器較先前的版本快 50%，讓加載應用程式與遊戲等操作更加流暢快速。

新的串流媒體盒子新增支援 HDR10+，若所用電視支援該功能則有助提升畫質，特別是在黑暗的場景中。另外 Apple TV 4K 還配有升級過後的 Siri Remote，充電接口採用 Type-C 規格，與 iPad 等其他非蘋果產品相同，一改過去過去使用的 Lightning 充電接口。

售價方面，純 Wi-Fi 版的為 4,490 元而 Wi-Fi + 乙太網路版為 4,990 元，台灣正式上市時間仍未定。
 

Siri Remote 改為 Type-C 規格。(圖片：蘋果官網)
Siri Remote 改為 Type-C 規格。(圖片：蘋果官網)

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