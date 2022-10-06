禮來將展開機動送審 希望今年內其肥胖藥物獲批准

禮來公司 (Eli Lilly and Co)(LLY-US) 周四 (6 日) 表示，計畫今年開始向美國食品藥品監督管理局 (FDA) 提交機動送審 (rolling submission) ，以爭取其肥胖藥物 tirzepatide 獲得批准。

它將提交的數據將包括來自兩項後期試驗的數據，其中一項預計在明年 4 月進行。

FDA 已授予該藥物「快速通道」，以用於治療成人肥胖或與體重相關的超重合併症；監管機構也加快了對治療嚴重疾病和滿足醫療需求有限的藥物審查。

根據疾病控制和預防中心 (CDC) 的數據，肥胖是美國人的一個主要健康問題，根據估計，這種疾病已經影響超過 40% 的人口，每年造成近 1730 億美元的損失。

禮來的股價在周四盤前交易中上漲 1.4%。

FDA 已於 5 月批准了商標名為 Mounjaro 的 tirzepatide，用於治療第二型糖尿病。

該公司在 4 月發表報告，宣稱該藥物在後期臨床試驗中有效幫助患者減輕 20% 以上體重，這促使分析師提高了對該藥物的峰值銷售預期。

富國銀行分析師班塞爾 (Mohit Bansal) 將 tirzepatide 作為肥胖藥物的銷售額從之前的 40 億美元調高至 75 億美元，同時預計該藥物授權經營權的總銷售額將達到 180 億美元。

Tirzepatide 目前的競爭對手是丹麥藥廠 Novo Nordisk 的一種藥物，用於治療第二型糖尿病的藥物稱為 Ozempic，而 Wegovy 則用於治療肥胖症。