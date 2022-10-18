日銀總裁黑田東彥：「無辭職打算」 強調貨幣寬鬆成果

據《路透》報導，日本央行總裁黑田東彥，周二 (18 日) 上午在眾議院預算委員會接受質詢時表示「質化及量化寬鬆政策 (QQE) 完全失敗一說，與事實相反」，且明確表示「沒有辭職打算」。

此外，黑田東彥周二接受國會議員答詢時也主張，超寬鬆貨幣政策不僅沒讓日本陷入通貨緊縮，在成長和僱用增長等方面也都有成果。

日本國會議員、立憲民主黨的階猛 (Shina Takeshi) 周二上午在預算委員會，將矛頭指向黑田東彥、告訴他「應立即辭職」。階猛指出，日本政府敦促企業實施價格轉嫁，和黑田東彥的「物價成長是一時性」的言論相互矛盾。階猛還說，從市場上吸收日元資金、介入日元買進的作法，和供給日元資金的貨幣寬鬆作法互相抵觸。

黑田東彥表示，受資源價格高漲和日元貶值影響，物價指數的增長率、有可能在年底之前再度上揚；另外他也再度指出，由於供給側的拉抬要因正逐漸減弱，認為物價指數在下年度將降至 2% 以下。

另有關外匯市場，美元持續走升、日元持續走貶的問題方面，黑田東彥也表示，確實和日、美兩國的短期利差有關；並且提到「在華盛頓出差時所見到的人們當中，大多數人都沒有料到美元匯率會如此般的持續走揚」。

黑田東彥還提到，由於外匯行情波動和大宗商品的動向、在先行方面有很高的不確定性，會持續關注對物價所帶來的影響。