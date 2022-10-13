日元重貶也沒用！中國遊客未回歸 日本觀光業景氣難大幅回升

日元匯價重貶，可望鼓勵更多遊客再次赴日本旅遊，但經濟學家表示，如果中國遊客未回歸，觀光業景氣恐怕難以大幅回升。

CNBC 報導，金融服務公司 Monex 董事 Jesper Koll 表示，便宜日元顯然有望提高旅遊業對日本經濟貢獻，隨著政府進一步鬆綁限制，入境航班增加，預料入境支出將增加，且「速度會非常、非常快」。

日本政府周二（11 日）起解除每天 5 萬人入境人數上限，並全面開放外國自由行觀光客入境，恢復入境免簽證。

不過，Koll 也提及，如果日本觀光業少了中國遊客，入境支出可能需要一段時間才能回到疫情前水準。

凱投宏觀（Capital Economics）日本經濟學家 Darren Tay 也說，儘管日本觀光業景氣展望佳，但觀光業可能仍難以大幅提振經濟，理由是中國民眾並未再度赴日旅遊。

他說：「實際上，中國觀光客占 2019 年外國遊客支出的比重很高… 北京仍在追求『清零』，因此陸客不會很快回來。」

高盛表示，2019 年占日本外國遊客 30% 的中國觀光客，可能要到明年第 2 季才會再度造訪日本。

高盛經濟學家田中百合子說，若中國政府全面重新開放，中國遊客的入境支出，可能從 2019 年的 1.8 兆日元，一口氣增至 2.6 兆日元，相當於日本國內生產毛額（GDP）0.5%。田中百合子表示：「中國遊客是入境支出真正回升的關鍵。」