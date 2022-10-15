〈紐約匯市〉英鎊、日元慘跌 日元兌美元本周重貶逾2% DXY周線收紅

匯市震盪之際，美元指數周五 (14 日) 上漲且周線收紅，其他主要貨幣承壓。在英國財政大臣夸騰 (Kwasi Kwarteng) 遭到解職後，英鎊兌美元重貶 1.4%。日元兌美元續探 32 年新低，單周表現是 8 月中以來最糟。

匯市處於震盪且充滿壓力的同時，美元依然是投資人的避風港。紐約尾盤，追蹤美元兌六種主要貨幣的 ICE 美元指數 (DXY) 上漲 0.82%，報 113.29，本周漲 0.43%。

因高通膨與急速上升的利率抑制商品需求，美國 9 月零售銷售意外持平，顯示投資人對可自由支配支出的態度已更謹慎。

另一方面，10 月密大消費者信心指數進一步上升，且是 6 個月以來最高，但調查主任 Joanne Hsu 認為這只是暫時性的改善，因為消費者預期指數比上月下滑 3%，通膨、經濟和金融市場前景仍充滿不確定性。

富國銀行證券 (Wells Fargo Securities) 總經策略師 Erik Nelson 稱：「現在的問題是：聯準會 (Fed)12 月是否會再升息 3 碼，零售銷售和昨天的消費者物價指數(CPI) 數據顯示越來越有可能發生，這強化了美元的主導地位。」

日元貶勢難止，兌美元匯率下跌 1.1% 至 148.73 日元，再創 32 年新低。日元兌美元本周貶約 2.4%，單周表現是 8 月中旬以來最糟。

交易員持續關注日本是否採取行動來阻止本國貨幣下跌。日本財務大臣鈴木俊一日前重申政府隨時準備好採取措施應對過度波動的匯率。

凱投宏觀 (Capital Economics) 高級市場經濟學家 Jonathan Petersen 說：「我們認為日本當局越來越有可能再次出手阻貶日元，我們猜他們很快就會再度嘗試。」

凱投宏觀預期美債殖利率將回落，進而緩解日元的下行壓力，這有望使日元在年底前成為少數兌美元匯率走強的主要貨幣之一。

英鎊貶 1.3% 至 1.1178 美元，結束連續兩天的上漲態勢，周線仍漲 0.8%。英國財政大臣夸騰證實已在首相的要求之下卸任，並由前外交大臣杭特 (Jeremy Hunt) 接手財相職務。

內閣人事異動之際，英國首相特拉斯 (Liz Truss) 宣布將執行前朝的增稅政策，明年將企業稅提高 6%，預期將為英國帶來每年 180 億英鎊的國庫收入。

荷蘭合作銀行 (Rabobank) 外匯策略主管 Jane Foley 認為，英國財政政策急轉彎與央行的緊急購債行動是否能讓投資人感到放心，一切都將昭然若揭。但他表示，目前還沒有夠多好消息足以扭轉其對英鎊兌美元匯率的短期預測。

其他貨幣方面，歐元兌美元貶 0.58% 至 0.9719 美元，澳幣兌美元貶 1.62% 至 0.6194 美元，雙雙逆轉昨日漲勢。

截至台灣時間周六 (15 日) 約 6:00 價格：