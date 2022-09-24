特斯拉季末衝刺 Q3交車有望激增

特斯拉員工週五 (23 日) 透露特斯拉加州佛利蒙特 (Fremont) 工廠第三季交車量有望激增。

距離第三季結束只剩一週的時間，特斯拉正處於最後衝刺期，加州佛利蒙特 (Fremont) 工廠正馬不停蹄地加班生產汽車，一名特斯拉員工週五揭露特斯拉加州超級工廠現況。

特斯拉半夜停車位都是滿的 (圖片：Aristotle Sacramento)

特斯拉員工 Aristotle Sacramento（@arisyabish) 在推特釋出一系列照片顯示，特斯拉佛利蒙特 (Fremont) 工廠的停車場目前已一位難求。

Sacramento 推文寫道：「我一般會把車停在特斯拉標誌前，但今天是季末，它就像是一個擠滿人的房間，大家猜猜現在幾點？現在是凌晨 3 點 56 分！但我敢跟大家打賭，這時候依然會有人會來搶停車位。」

特斯拉銷售量、交車售量，以及財報已方面連續多季取得勝利，然而，2022 年第三季對特斯拉來說是一個特別重要的一季。

受新冠肺炎疫情及上海封控措施等影響，特斯拉上海廠暫停關閉，讓第二季交車量增長受到影響，特斯拉第二季全球交車量為 254695 輛，比第一季的 310048 輛有所下降。外界都在關注，特斯拉第三季能否力挽狂瀾，繳出交車新高紀錄。

特斯拉執行長馬斯克曾預估，特斯拉今年應該能達成生產、交車超過 150 萬輛電動汽車。目前特斯拉前兩季已交 56 萬輛左右的汽車。 而 Global Equities Research 分析師實際參訪特斯拉工廠，並追蹤生產、交付的最新數據之後，預估第四季特斯拉交車將逾 51 萬輛。

推算特斯拉若想達成 150 萬輛的全年目標，第三季至少要繳交出 42 萬輛的新高紀錄，至於能否成真，特斯拉很快就會揭曉正確答案。

特斯拉 (TSLA-US) 下跌 4.59% 至每股 275.33 美元，今年迄今已跌超過 31%。