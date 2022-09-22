大賣空本尊發布特斯拉「空襲警報」

大賣空本尊發布特斯拉「空襲警報」(圖片：AFP)
大賣空本尊發布特斯拉「空襲警報」(圖片：AFP)

電影「大賣空」主角原型、放空次貸泡沫成名的貝瑞 (Michael Burry) 週三 (21 日) 對特斯拉發布「空襲警報」，特斯拉 (TSLA-US) 週三下跌 2.57% 至每股 300.80 美元，延續連續第二個交易日跌勢。

外媒週三報導，加州的主要電力公司之一 PG&E 在加州的大型能源儲備系統起火，火源是由儲備系統中的特斯拉 Megapack 電池組所引發，大火迫使附近居民被緊急撤離，導致道路被封鎖數小時。

貝瑞週三轉發相關新聞稱：「如果我在發推文，你可以打賭我不會做空特拉，但我應該 (做空)。」

貝瑞在 2008 年金融危機之前選擇做空抵押貨款證券一戰成名，並成為暢銷小說「大賣空」中教課書式的案例。貝瑞自 2020 年底開始做空特斯拉，認為特斯拉的估值與業內其他公司相比十分荒謬。

貝瑞去年 11 月稱已不再放空特斯拉，但仍在週三釋出空襲警報 (圖片：AFP)
貝瑞去年 11 月稱已不再放空特斯拉，但仍在週三釋出空襲警報 (圖片：AFP)

貝瑞旗下 Scion Asset Management 資產管理公司在去年持有超過 100 萬股的看跌期權，不過，Scion Asset 第三季拋棄特斯拉空頭部位。貝瑞去年 11 月稱已不再放空特斯拉，但他沒有說明具體原因，僅提到他放空特斯拉只是一筆交易，媒體過於誇大。

即便放棄放空特斯拉，貝瑞時常抨擊馬斯克，他在去年 11 月對馬斯克賣股行為嗤之以鼻。貝瑞稱，馬斯克不需要現金，只是想賣掉特斯拉的股票，因為馬斯克賣股的真正目的可能是償還個人貸款。馬斯克表示，他出售手中的特斯拉股票是出於稅收目的，並對貝瑞的批評進行反擊。

值得一提的是，貝瑞在最近幾個月經常警告美股即將崩盤，Scion Asset 在 8 月披露，已在第二季投資組合中拋售全部股票，其最新 13F 持倉報告將在 11 月 15 日左右公布。

延伸閱讀

相關貼文

prev icon
next icon