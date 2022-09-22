大賣空本尊發布特斯拉「空襲警報」

電影「大賣空」主角原型、放空次貸泡沫成名的貝瑞 (Michael Burry) 週三 (21 日) 對特斯拉發布「空襲警報」，特斯拉 (TSLA-US) 週三下跌 2.57% 至每股 300.80 美元，延續連續第二個交易日跌勢。

外媒週三報導，加州的主要電力公司之一 PG&E 在加州的大型能源儲備系統起火，火源是由儲備系統中的特斯拉 Megapack 電池組所引發，大火迫使附近居民被緊急撤離，導致道路被封鎖數小時。

貝瑞週三轉發相關新聞稱：「如果我在發推文，你可以打賭我不會做空特拉，但我應該 (做空)。」

貝瑞在 2008 年金融危機之前選擇做空抵押貨款證券一戰成名，並成為暢銷小說「大賣空」中教課書式的案例。貝瑞自 2020 年底開始做空特斯拉，認為特斯拉的估值與業內其他公司相比十分荒謬。

貝瑞去年 11 月稱已不再放空特斯拉，但仍在週三釋出空襲警報 (圖片：AFP)

貝瑞旗下 Scion Asset Management 資產管理公司在去年持有超過 100 萬股的看跌期權，不過，Scion Asset 第三季拋棄特斯拉空頭部位。貝瑞去年 11 月稱已不再放空特斯拉，但他沒有說明具體原因，僅提到他放空特斯拉只是一筆交易，媒體過於誇大。

即便放棄放空特斯拉，貝瑞時常抨擊馬斯克，他在去年 11 月對馬斯克賣股行為嗤之以鼻。貝瑞稱，馬斯克不需要現金，只是想賣掉特斯拉的股票，因為馬斯克賣股的真正目的可能是償還個人貸款。馬斯克表示，他出售手中的特斯拉股票是出於稅收目的，並對貝瑞的批評進行反擊。

值得一提的是，貝瑞在最近幾個月經常警告美股即將崩盤，Scion Asset 在 8 月披露，已在第二季投資組合中拋售全部股票，其最新 13F 持倉報告將在 11 月 15 日左右公布。